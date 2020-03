Sainz en quarantaine volontaire après le GP d'Australie

L'équipe McLaren a été la première touchée par un cas positif de COVID-19 et s'est retirée du Grand Prix d'Australie, précipitant l'annulation de l'épreuve. Depuis, 14 autres membres de l'écurie ont été placés en quarantaine à Melbourne. Carlos Sainz a quant à lui pu revenir chez lui, mais comme le reste du personnel en s'imposant une quarantaine.

S'exprimant jeudi dans une vidéo sur les réseaux sociaux, l'Espagnol a déclaré : "Pour l'instant, je me sens parfaitement bien, mais comme vous le savez cela ne veut pas nécessairement dire que je ne suis pas infecté ou que je ne peux pas développer les symptômes au fur et à mesure. Pour le bien de tous, il est très important d'être responsable et de suivre les directives des experts."

Sur Twitter, il a ajouté : "J'ai été très occupé ces derniers jours à essayer d'organiser ma vie depuis lors. Évidemment, je m'ennuie un peu. Je veux dire, je suppose que tous ceux qui font cette quarantaine s'ennuient un peu. Mais en même temps, j'essaie de faire du sport, de m'occuper et de faire le genre de choses que je ne ferais jamais à cause de tous ces voyages."

Sainz a également voulu envoyer un message de soutien aux membres de l'équipe McLaren encore coincés en Australie et a déclaré avoir hâte que la saison démarre. "Je voulais juste envoyer un message à tous les mécaniciens, aux gens qui sont restés en Australie, leur envoyer de bonnes vibrations, leur envoyer beaucoup de positif, leur faire un gros câlin, parce que je suis sûr que nous allons tous sortir de cette quarantaine le plus vite possible."

"Et dès que nous aurons fini, nous reprendrons nos activités. Et dès que ce virus sera terminé, nous reprendrons la course. J'ai hâte, honnêtement. La compétition me manque, les voyages autour du monde avec mon équipe me manquent. Mais en fin de compte, vous savez, c'est quelque chose qui va passer, quelque chose dont nous devons nous débarrasser le plus vite possible et pour cela, mieux vaut rester chez soi, mieux vaut rester en quarantaine et ne pas faire grand-chose."

