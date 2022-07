Sainz pense avoir fait taire les critiques contre le collectif Ferrari

Charger le lecteur audio

Drôle de sensation, à n'en pas douter, pour Carlos Sainz. Condamné au fond de grille par un changement de moteur, l'Espagnol a joué la carte collective imaginée par Ferrari pour permettre à Charles Leclerc de signer la pole position. La première mission, largement à sa portée, était de se hisser en Q3, pour ensuite s'y muer en aspirateur géant pour son coéquipier dans la deuxième partie de la ligne droite du Mistral.

"C'était vraiment le plan tout le week-end : aller en Q3 et donner l'aspiration à Charles", confirme-t-il au micro de Sky Sports. "Donc oui, même sans m'entraîner, je savais plus ou moins comment lui donner l'aspiration. Tout a bien fonctionné."

"Je sais comment donner une bonne aspiration, parce que je sais de quoi j'aurais besoin dans mon tour de qualification si je voulais gagner deux ou trois dixièmes avec l'aspiration. Je savais quoi faire dès le début, et je pense que nous l'avons bien exécuté.

"Il [Leclerc] devra se battre tout seul contre Max [Verstappen] demain, mais je crois en lui pour le faire. Je pense que cette voiture est très rapide à chaque course que nous faisons. Il s'agit de prendre un départ parfait et une stratégie parfaite, et je suis certain que l'équipe le fera."

Carlos Sainz s'est résolu à jouer les coéquipiers modèles par deux fois, à chaque fois de la même manière, et Charles Leclerc, bien que surpris par l'excellent rythme de sa F1-75 sur un tour, a rapidement souligné l'apport précieux de son coéquipier. L'intéressé, lui, doit composer avec ce drôle de sentiment car, comme il l'a prouvé en signant le meilleur chrono de la Q2, lui aussi aurait été dans le match pour la pole position sans sa pénalité. Mais il considère que l'événement du jour vient tordre le cou aux critiques et aux rumeurs visant la stratégie interne de la Scuderia depuis le début de l'année.

"Je pense qu'il suffit de regarder le week-end dans sa globalité : je suis très, très rapide", insiste-t-il. "En Q2, j'étais le plus rapide. C'est donc une situation un peu frustrante de devoir faire ça le week-end où je me sens le mieux, à l'unisson avec la voiture. Mais comme je l'ai dit, je suis content que Charles ait eu la pole position. Je pense que nous avons reçu beaucoup de critiques cette année au sujet de la stratégie, et aujourd'hui nous avons simplement montré être une équipe très solide, qui s'entend très bien avec une très bonne ambiance ; nous sommes prêts à nous aider les uns les autres autant que possible."