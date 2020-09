Le GP de Sakhir aura lieu sur "l'ovale" de Bahreïn

La F1 utilisera deux circuits différents à Bahreïn à l'occasion, respectivement, des Grands Prix de Bahreïn (27-29 novembre) et de Sakhir (4-6 décembre). Les deux manches seront nocturnes, la seconde étant même prévue encore plus tardivement que la première.

En effet, comme cela était envisagé dès le mois de juin, non seulement les monoplaces 2020 rouleront sur le tracé version Grand Prix, qui a été utilisé lors de toutes les éditions de la manche bahreïnie sauf 2010 (où la piste Endurance avait servi), mais aussi sur ce que Ross Brawn, manager de la F1, avait improprement qualifié d'"ovale".

Il s'agit en réalité de la version "Outer" ("extérieure") qui reprend les portions du complexe les plus externes, formant un tracé court et rapide de 3,543 km, comptant 11 virages. La Formule 1 s'attend à ce que le tour du circuit soit bouclé en 55 secondes en qualifications et en 60 secondes en course, où il faudra boucler un total de 87 tours pour atteindre la distance minimum des 305 km.

Cela devrait constituer, si ces estimations se vérifient, le tour le plus court de l'Histoire de la discipline, devant la référence dans le domaine, à savoir le temps de 58"790 réalisé par Niki Lauda sur Ferrari pour s'adjuger la pole du GP de France 1974 à Dijon.

Pour rappel, la licence de Grade 1 de la FIA est nécessaire à l'organisation d'essais et de Grands Prix de F1. Il atteste du niveau exigé en matière d'installations et de sécurité de la part du circuit. Concernant le circuit de Bahreïn, cinq tracés sont homologués : la version Grand Prix (5,412 km), la version Endurance (6,299 km), la version Oasis (2,554 km), la version Outer (3,543 km) et la version Paddock (3,823 km).

Le calendrier 2020

Date Grand Prix Circuit 5 juillet Grand Prix d'Autriche Red Bull Ring 12 juillet Grand Prix de Styrie Red Bull Ring 19 juillet Grand Prix de Hongrie Hungaroring 2 août Grand Prix de Grande-Bretagne Silverstone 9 août Grand Prix du 70e Anniversaire Silverstone 16 août Grand Prix d'Espagne Barcelone 30 août Grand Prix de Belgique Spa-Francorchamps 6 septembre Grand Prix d'Italie Monza 13 septembre Grand Prix de Toscane Mugello 27 septembre Grand Prix de Russie Sotchi 11 octobre Grand Prix de l'Eifel Nürburgring 25 octobre Grand Prix du Portugal Portimão 1er novembre Grand Prix d'Émilie-Romagne Imola 15 novembre Grand Prix de Turquie Istanbul* 29 novembre Grand Prix de Bahreïn Sakhir (Grand Prix) 6 décembre Grand Prix de Sakhir Sakhir (Outer) 13 décembre Grand Prix d'Abu Dhabi Yas Marina

* Circuit soumis à homologation

