Schumacher est "assis de travers" dans son baquet Haas

Débutant cette année en Formule 1, Mick Schumacher fait ses classes en fond de peloton, au sein d'une écurie Haas qui a très rapidement assumé le statut de saison de transition pour sa campagne 2021. Le développement hivernal de la monoplace américaine a été réduit à sa plus simple expression, tandis qu'aucune évolution n'y est apportée d'un Grand Prix à l'autre.

Pour le pilote allemand, l'enjeu est d'accumuler de l'expérience et de remporter la confrontation directe avec son coéquipier Nikita Mazepin, tandis que les occasions de briller en piste sont infimes. Dans un contexte déjà difficile et dans une écurie où les moyens demeurent limités, Mick Schumacher n'est pas non plus aidé par quelques menus détails, à l'image de celui qu'il a révélé ce jeudi dans le paddock du Red Bull Ring, avant le Grand Prix d'Autriche.

Sa position de conduite dans la Haas est en effet loin d'être optimale et, même s'il assure que cela n'affecte pas ses performances, il y a visiblement matière à discuter. C'est ainsi que Mick Schumacher s'est retrouvé le week-end dernier dans le Parc Fermé en train d'expliquer ses petits soucis à Sebastian Vettel, compatriote toujours bienveillant. "

"En fait, je suis assis de travers depuis le début de la saison", explique Mick Schumacher. "Le baquet est central, mais je ne suis pas droit. Nous en avions parlé auparavant [avec Vettel] et j'ai profité de l'occasion pour lui montrer. Nous avons juste parlé du baquet, et je crois qu'il a donné comme conseil à ma mère de le casser de manière à ce que j'en ai un nouveau plus rapidement ! Mais ça n'est pas arrivé, donc j'ai toujours le même pour le moment."

Présent en conférence de presse aux côtés du jeune Schumacher, avec qui les liens amicaux sont particulièrement forts, Sebastian Vettel a rebondi sur cette anecdote. "Ça aurait été difficile d'en avoir un nouveau en une semaine, donc il ne faut pas toujours suivre les conseils que je donne !", a-t-il d'abord plaisanté. "C'est vraiment simple : ça fait des années que je cours et nous avons parlé du baquet la semaine dernière. Il y a toujours des petites choses à améliorer ou à analyser, donc je voulais y jeter un œil."

Malgré cette installation qui n'est pas parfaite, Mick Schumacher assure ne pas véritablement en souffrir une fois au volant. "C'est juste à moi de trouver la bonne position", précise-t-il, alors que Haas devrait tout de même se pencher prochainement sur un changement de baquet.

"Ce n'est pas aussi grave que certains pourraient le penser", rassure-t-il. "C'est un petit décalage, et je m'y suis aussi habitué dans les formules de promotion. Pour être honnête, ça ne me nuit pas du tout quand je pilote. Dans l'immédiat, c'est une préoccupation secondaire pour nous. L'essentiel est que tout soit prêt pour les week-ends, d'être bien préparé, et peut-être se concentrer sur autre chose qu'un sujet qui ne m'affecte pas en ce moment."

"Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui fait partie des plans et, après la trêve estivale, il est certain que nous reviendrons avec quelque chose qui sera un peu plus centré. Mais encore une fois, nous avons beaucoup travaillé dessus au début de la saison, nous avons quelque chose de suffisamment confortable pour moi. Donc nous l'avons gardé, on l'a laissé comme ça."