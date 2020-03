C'était un 17 mars : Schumacher et Montoya s'accrochent

Au départ, Michael Schumacher, en pole, croise immédiatement sa trajectoire pour couvrir Juan Pablo Montoya. Mais le Colombien répond bien en se glissant à la gauche de la Ferrari. Abordant tous les deux le premier virage, ils s'accrochent, l'Allemand sous-virant dans la Williams, obligée de sortir de piste. Le Baron Rouge contraint de faire quasiment un tour complet avec une monoplace privée d'aileron avant, les commandes reviennent à Rubens Barrichello et Ralf Schumacher. Montoya finira par être sanctionné d'un drive through, le tout premier de l'Histoire de la F1, même si les images peinent à expliquer ce qui lui est reproché...

La suite de la course sera marquée par le déploiement d'une stratégie à un seul arrêt par R. Schumacher qui s'emparera des commandes après une vingtaine de tours au moment de l'arrêt de Barrichello, pour ne quasiment plus les perdre. Tour à tour, David Coulthard, Kimi Räikkönen (tous deux chez McLaren) et surtout Barrichello, qui n'était qu'à deux secondes de Ralf, abandonneront sur problèmes moteur, laissant la seconde place à Jenson Button (Renault). Mais, en fin de course, le Britannique verra les retours de Montoya puis de Schumacher dans l'ultime boucle, le privant de son tout premier podium en F1.

