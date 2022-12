Schumacher rejoint Vettel pour la Race of Champions

Charger le lecteur audio

Ils ne seront pas en Formule 1 en 2023 mais Sebastian Vettel et Mick Schumacher ne manqueront pas de faire équipe pour le rendez-vous de la Race of Champions ! Les deux hommes participeront à nouveau à cette épreuve de prestige en individuel, et représenteront l'Allemagne lors de la Nations Cup comme depuis plusieurs saisons.

Le fils du septuple Champion du monde avait fait ses débuts dans la ROC en 2019, atteignant la finale de la Nations Cup aux côtés du quadruple Champion. Début 2022, pour la première édition sur glace et sur neige de Pite Havsbad, les deux hommes étaient également alignés ensemble.

Ils auront comme objectif de décrocher en équipe un neuvième sacre pour l'Allemagne, Vettel ayant participé à sept des huit précédents (six fois aux côtés de Michael Schumacher et une fois seul après la blessure de Pascal Wehrlein à Miami).

"C'est génial d'être de retour à la Race of Champions et de revoir tous les pilotes. C'est encore mieux que Sebastian participe aussi, ce qui permettra à l'équipe d'Allemagne d'être à la hauteur de la tradition de la lutte pour le titre en Nations Cup", a déclaré Schumacher. "Je suis vraiment impatient de piloter à nouveau sur la glace, de passer du temps et de courir avec cette impressionnante liste de pilotes présents."

Vettel a ajouté : "Je suis ravi que Mick me rejoigne à nouveau à la Race of Champions pour ma première compétition depuis ma retraite de la Formule 1. Aucun d'entre nous n'a beaucoup d'expérience sur la neige et la glace, donc la courbe d'apprentissage a été abrupte en Suède plus tôt cette année. J'ai fini par me surprendre en atteignant la finale en individuel contre Sébastien Loeb et désormais j'ai hâte de revenir et de faire équipe avec Mick pour voir si nous pouvons amener le Team d'Allemagne jusqu'à un autre titre en Nations Cup."

La confirmation de Mick Schumacher suit l'officialisation de la participation à la ROC 2023 de grands noms tels que Mika Häkkinen, Valtteri Bottas, David Coulthard ou encore Tom Kristensen. Petter et Oliver Solberg seront aussi là pour défendre leur titre 2022 en Nations Cup pour le compte de la Norvège. Le quadruple Champion World RX Johan Kristoffersson ainsi que la triple Championne W Series Jamie Chadwick seront aussi de la fête.

De nouveaux noms feront également leur apparition avec le Champion F2 et réserviste Aston Martin Felipe Drugovich, le pilote Hyundai WRC Thierry Neuville ou encore le pensionnaire McLaren en IndyCar Felix Rosenqvist. D'autres annonces suivront.