La Scuderia Ferrari aura une livrée spéciale au Mugello

Dans une saison difficile, les raisons de célébrer quelque chose sont rares pour la Scuderia. Mais au Mugello, les bolides au cheval cabré disputeront ce qui sera leur 1000e Grand Prix en Championnat du monde de Formule 1. L'occasion d'utiliser une livrée spéciale pour ses deux monoplaces.

Les SF1000 seront en effet parées du rouge, plus sombre, qui avait été utilisé en 1950, à l'occasion des premiers tours de roue de Ferrari en discipline reine, lors du GP de Monaco. D'autres surprises devraient être à prévoir. Une attention d'autant plus symbolique que cette 1000e intervient sur un circuit qui est la propriété de la firme italienne et qui a été ajouté au dernier moment au calendrier dans cette saison perturbée par la pandémie de COVID-19.

Lire aussi : Vettel heureux que les tifosi n'aient pas assisté à la débâcle Ferrari

Il s'agira d'ailleurs de la première course qui pourra accueillir du public puisque 2800 personnes par jour, réparties sur trois tribunes, seront autorisées lors de cet inédit GP de Toscane. Les prix annoncés en début de semaine dernière, et qui avaient fait réagir car jugés particulièrement hauts dans un contexte difficile, ont d'ores et déjà été réduits de moitié par les organisateurs.

Après deux courses très compliquées, l'arrivée au Mugello, tracé où l'appui aérodynamique jouera un plus grand rôle qu'à Spa et Monza, devrait permettre à Ferrari d'être moins en difficulté. Toutefois, en l'état actuel des choses, du travail est à faire à Maranello pour débarquer en terre conquise dans les meilleures conditions possibles.

En effet, le GP d'Italie s'est terminé prématurément pour les deux SF1000. Sebastian Vettel, d'abord, a souffert d'un gros problème de freins dès les premiers tours de course à Monza, l'obligeant à tirer tout droit dans l'échappatoire du premier virage avant d'abandonner. Charles Leclerc, quant à lui, s'est retrouvé dans le top 5 à la faveur des événements de course avant de s'accidenter violemment dans la Parabolique, détruisant sa monoplace et entraînant un drapeau rouge. Reste à savoir si le châssis pourra être réutilisé.

Selon nos informations, Vettel roulait certainement à Monza avec une carrosserie qui avait été changée afin de permettre à celle utilisée en Belgique d'être repeinte aux couleurs de 1950.

Avec Franco Nugnes

Voir aussi :