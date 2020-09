En grande difficulté, Sebastian Vettel se "heurte à un mur"

Après un week-end difficile la semaine passée à Silverstone lors du GP de Grande-Bretagne, Sebastian Vettel semble être reparti pour une nouvelle course galère. En Q3 le week-end dernier, l'Allemand a cette fois été éliminé dès la Q2, malgré une ultime tentative avec les pneus tendres pour tenter de se hisser en dernière partie des qualifications, que Charles Leclerc a atteint sans trop de problèmes en mediums.

Grâce à la pénalité d'Esteban Ocon, Vettel s'élancera depuis la 11e position sur la grille, avec le choix libre des pneus de départ, mais son équipe et lui sont désormais à court de réponses quant à ce qui peut expliquer un tel manque de rythme après avoir beaucoup expérimenté durant ce week-end.

"Nous avons essayé beaucoup de choses et je dois complimenter mon écurie pour le travail qu'ils ont fait", a-t-il déclaré pour Sky Italia après les qualifs. "Ce week-end, je me sens un peu mieux dans la voiture que la semaine dernière, mais quand on regarde le chronomètre, on ne voit pas la différence."

"Je sens que je me heurte à un mur. Je ne pense pas qu'il y ait plus de potentiel dans ma voiture. Être 12e est décevant et avoir cet écart avec Charles également, mais comme je l'ai dit, je fais tout ce que je peux et je ne pense pas que la voiture puisse faire plus que ça aujourd'hui."

Vettel assure ne pas se chercher d'excuses face à un tel niveau de performance et aux difficultés du moment, constatant simplement un manque criant de rythme. "Nous sommes dans la même position par rapport à la semaine passée, rien n'a changé. Tout le monde attaque et donne tout, mais il semble juste qu'il y ait quelque chose que nous ne pouvons pas changer."

"Si je suis honnête, nous sommes dans cette position parce que nous ne sommes pas suffisamment rapides. Nous avons été nettement battus par les gens devant. Ce n'est pas une question de malchance ou autre. Demain, il sera difficile de ramener des points mais nous allons faire de notre mieux. On verra ce que l'on peut faire."

Avec Jonathan Noble et Giacomo Rauli

