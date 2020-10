Sebastian Vettel a pris des parts dans Aston Martin

Non retenu par Ferrari pour l'après 2020, Sebastian Vettel a trouvé refuge au sein de l'écurie Racing Point qui sera connue à partir de la saison prochaine sous le nom du prestigieux constructeur britannique Aston Martin. Plus encore, comme il l'a lui-même révélé ce jeudi au Nürburgring, il a pris une participation dans l'entreprise désormais détenue par Lawrence Stroll.

Le quadruple Champion ne s'est pas étendu sur les détails de cette opération, alors qu'Aston Martin est coté à la Bourse de Londres sous le nom d'Aston Martin Lagonda Global Holdings plc. Si elle est bien entendu liée à l'accord qui lui permettra de disposer d'un baquet au sein de la structure de Silverstone en 2021, en lieu et place de Sergio Pérez et aux côtés de Lance Stroll, l'incertitude plane sur le fait qu'il puisse s'agir d'une partie de sa rémunération ou non.

En tout cas, Lawrence Stroll voit Vettel comme un élément clé pour lancer Aston Martin sur le plan marketing lors des années qui viennent, alors que l'entreprise a connu des difficultés récemment. Le prix de l'action a notamment connu une importante chute, dans le contexte de la crise liée à la pandémie de COVID, mais s'est stabilisé ces dernières semaines.

Le pilote allemand n'est pas le seul acteur de la F1 à posséder des parts dans la firme puisque Mercedes dispose d'une participation de 5% alors que le directeur exécutif de l'écurie sextuple Championne du monde en titre, Toto Wolff, a également des actions.

"Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son argent", a déclaré Vettel, interrogé par Motorsport.com sur la possibilité d'une prise de participation. "Et, de ce que je sais, Aston Martin est une société anonyme, et tout le monde peut y investir."

"Donc si vous demandez si j'ai des parts dans l'entreprise, c'est le cas, mais combien, je pense qu'il s'agit d'une chose secondaire, et je ne vais pas en parler. Mais je crois dans le projet, j'ai évidemment décidé de le rejoindre et je suis impatient de voir ce qui se passera quand nous débuterons l'année prochaine. Et je vais débuter avec une nouvelle équipe."

Avec Adam Cooper et Christian Nimmervoll

