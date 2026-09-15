Sebastian Vettel et Valtteri Bottas alignés pour la Race Of Champions 2027

Sebastian Vettel va retrouver la Race Of Champions. Le quadruple champion du monde de Formule 1 a été annoncé parmi les premiers pilotes engagés pour l'édition 2027 de l'épreuve, qui fera ses débuts en Nouvelle-Zélande les 9 et 10 janvier prochains, au Hnry Stadium de Wellington.

La Race Of Champions (ROC) est une épreuve annuelle qui réunit des pilotes issus de différentes disciplines du sport automobile, de la F1 au WRC en passant par l'endurance et l'IndyCar. Ils s'affrontent au volant de voitures identiques sur un circuit spécialement aménagé, avec pour objectif de déterminer le "Champion of Champions".

Grand habitué de l'évènement, qu'il a remporté une fois en individuel et sept fois dans le cadre de la Nations Cup, Vettel a participé à l'édition organisée à Sydney en 2025 et retrouvera donc l'épreuve pour sa première venue en Nouvelle-Zélande. Il avait alors évoqué son envie de découvrir davantage le pays après un premier passage avant la compétition.

"Avant la Race Of Champions Sydney, je suis allé pour la première fois en Nouvelle-Zélande et j'ai été époustouflé par la beauté du pays, si bien que j'ai dit en plaisantant aux organisateurs : pouvez-vous s'il vous plaît organiser le prochain Race Of Champions en Nouvelle-Zélande ?", a déclaré Vettel.

"J'ai vraiment hâte de participer au Race Of Champions à Wellington en janvier, d'affronter tant d'autres champions venus du monde entier et d'avoir l'occasion de découvrir davantage la Nouvelle-Zélande."

Sebastian Vettel sera accompagné de Valtteri Bottas, qui compte dix victoires en Formule 1. Chaz Mostert, champion 2025 des Supercars, et le pilote de rallye néo-zélandais Hayden Paddon sont également annoncés.

"La Race Of Champions est un événement tellement spécial et passionnant et je suis très heureux qu'il soit de retour", a déclaré Bottas. "J'ai hâte d'y participer à Wellington, en Nouvelle-Zélande, avec tous les autres pilotes issus de différentes catégories, de courir sur le même circuit et dans différents types de voitures."

La Race Of Champions se disputera sur un circuit temporaire aménagé au sein du stade de Wellington. D'autres concurrents doivent encore être dévoilés.