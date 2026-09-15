Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Toujours pas de Viñales au prochain Grand Prix : Espargaró reste en poste

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Toujours pas de Viñales au prochain Grand Prix : Espargaró reste en poste

Quartararo explique ses choix à Motorsport.com : "Honda peut créer la surprise"

MotoGP
MotoGP
Quartararo explique ses choix à Motorsport.com : "Honda peut créer la surprise"

Sebastian Vettel et Valtteri Bottas alignés pour la Race Of Champions 2027

Formule 1
Formule 1
Sebastian Vettel et Valtteri Bottas alignés pour la Race Of Champions 2027

Colapinto révèle comment il a appris de Gasly à Monza pour briller au Madring

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Colapinto révèle comment il a appris de Gasly à Monza pour briller au Madring

Márquez se sent "libéré" et aidé par les "cadeaux" de ses rivaux 

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Márquez se sent "libéré" et aidé par les "cadeaux" de ses rivaux 

Norris a testé l'Hypercar de McLaren pour les 24 Heures du Mans

WEC
WEC
Norris a testé l'Hypercar de McLaren pour les 24 Heures du Mans

Le programme du GP d'Autriche MotoGP 2026

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Le programme du GP d'Autriche MotoGP 2026

Verstappen persuadé qu'il avait raison dans l'incident avec Hamilton au Madring

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Verstappen persuadé qu'il avait raison dans l'incident avec Hamilton au Madring
Formule 1

Sebastian Vettel et Valtteri Bottas alignés pour la Race Of Champions 2027

Sebastian Vettel et Valtteri Bottas font partie des premiers pilotes confirmés pour l'édition 2027 de la Race Of Champions, qui se déroulera pour la première fois en Nouvelle-Zélande.

Téha Courbon
Mis à jour:
Sebastian Vettel, Ferrari, parle au poleman Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, après les qualifications

Photo de : Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel va retrouver la Race Of Champions. Le quadruple champion du monde de Formule 1 a été annoncé parmi les premiers pilotes engagés pour l'édition 2027 de l'épreuve, qui fera ses débuts en Nouvelle-Zélande les 9 et 10 janvier prochains, au Hnry Stadium de Wellington.

La Race Of Champions (ROC) est une épreuve annuelle qui réunit des pilotes issus de différentes disciplines du sport automobile, de la F1 au WRC en passant par l'endurance et l'IndyCar. Ils s'affrontent au volant de voitures identiques sur un circuit spécialement aménagé, avec pour objectif de déterminer le "Champion of Champions".

Grand habitué de l'évènement, qu'il a remporté une fois en individuel et sept fois dans le cadre de la Nations Cup, Vettel a participé à l'édition organisée à Sydney en 2025 et retrouvera donc l'épreuve pour sa première venue en Nouvelle-Zélande. Il avait alors évoqué son envie de découvrir davantage le pays après un premier passage avant la compétition.

"Avant la Race Of Champions Sydney, je suis allé pour la première fois en Nouvelle-Zélande et j'ai été époustouflé par la beauté du pays, si bien que j'ai dit en plaisantant aux organisateurs : pouvez-vous s'il vous plaît organiser le prochain Race Of Champions en Nouvelle-Zélande ?", a déclaré Vettel.

"J'ai vraiment hâte de participer au Race Of Champions à Wellington en janvier, d'affronter tant d'autres champions venus du monde entier et d'avoir l'occasion de découvrir davantage la Nouvelle-Zélande."

Sebastian Vettel sera accompagné de Valtteri Bottas, qui compte dix victoires en Formule 1. Chaz Mostert, champion 2025 des Supercars, et le pilote de rallye néo-zélandais Hayden Paddon sont également annoncés.

"La Race Of Champions est un événement tellement spécial et passionnant et je suis très heureux qu'il soit de retour", a déclaré Bottas. "J'ai hâte d'y participer à Wellington, en Nouvelle-Zélande, avec tous les autres pilotes issus de différentes catégories, de courir sur le même circuit et dans différents types de voitures."

La Race Of Champions se disputera sur un circuit temporaire aménagé au sein du stade de Wellington. D'autres concurrents doivent encore être dévoilés.

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Colapinto révèle comment il a appris de Gasly à Monza pour briller au Madring

Meilleurs commentaires
Plus de
Téha Courbon

Zarco frustré après sa chute : "L'erreur, ça a été de ne pas pouvoir doubler Fabio"

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Zarco frustré après sa chute : "L'erreur, ça a été de ne pas pouvoir doubler Fabio"

Hamilton explique son premier abandon de 2026 à Madrid

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Hamilton explique son premier abandon de 2026 à Madrid

Marc Márquez décroche le jackpot à Misano, Bezzecchi part à la faute !

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Marc Márquez décroche le jackpot à Misano, Bezzecchi part à la faute !
Plus de
Sebastian Vettel

Vidéo : Vettel rend un hommage émouvant à Schumacher dans la Ferrari F2002

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Vidéo : Vettel rend un hommage émouvant à Schumacher dans la Ferrari F2002

Comment la mort d'Anthoine Hubert a changé Sebastian Vettel

Formule 1
Formule 1
Comment la mort d'Anthoine Hubert a changé Sebastian Vettel

Vettel lance un avertissement à la F1 après le début de saison 2026

Formule 1
Formule 1
Vettel lance un avertissement à la F1 après le début de saison 2026

Dernières actus

Toujours pas de Viñales au prochain Grand Prix : Espargaró reste en poste

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Autriche
Toujours pas de Viñales au prochain Grand Prix : Espargaró reste en poste

Quartararo explique ses choix à Motorsport.com : "Honda peut créer la surprise"

MotoGP
MGP MotoGP
Quartararo explique ses choix à Motorsport.com : "Honda peut créer la surprise"

Sebastian Vettel et Valtteri Bottas alignés pour la Race Of Champions 2027

Formule 1
F1 Formule 1
Sebastian Vettel et Valtteri Bottas alignés pour la Race Of Champions 2027

Colapinto révèle comment il a appris de Gasly à Monza pour briller au Madring

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Espagne
Colapinto révèle comment il a appris de Gasly à Monza pour briller au Madring