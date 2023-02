Seidl veut que Sauber devienne une écurie "attractive" en F1

Charger le lecteur audio

Rebadgée Alfa Romeo pour une dernière saison en 2023, l'équipe va renouer avec le nom de châssis Sauber pour deux ans avant l'arrivée officielle d'Audi dans le championnat. Le PDG Andreas Seidl déclare qu'il veut que l'écurie élève son niveau de compétitivité en piste et devienne en même temps plus attractive pour les pilotes, le staff, les sponsors et les fans.

"Le groupe se développe dans tous les domaines, et nous voulons continuer sur cette trajectoire à court, moyen et long terme", déclare l'Allemand. "L'équipe a montré ses capacités avec une croissance et des succès sportifs continus au fil des années, que ce soit en piste ou en dehors. Notre vision pour l'avenir à Hinwil est claire : nous voulons continuer à avancer et, à terme, devenir une écurie capable de se battre pour le podium et la victoire."

"Nous voulons devenir une écurie attractive, dont les gens veulent faire partie – les employés, les pilotes et les partenaires. Nous voulons devenir une écurie que les fans ont envie de suivre. Ma priorité avec l'équipe est d'établir un plan clair pour y arriver, de le mettre en œuvre et de l'exécuter."

Au sujet de l'implication d'Audi, Seidl précise : "Elle est très significative, car elle apporte à tout le monde chez Sauber de la stabilité et une voie claire à emprunter. Nous savons que nous avons un bel avenir devant nous au sein de notre groupe. En même temps, nous sommes focalisés sur l'instant présent, sur les performances lors de la saison à venir avec Alfa Romeo et sur la suite de notre partenariat réussi avec Ferrari pour les trois prochaines années."

Andreas Seidl, PDG du groupe Sauber

En tant que PDG, Seidl a pour priorité de construire toute cette organisation en vue de 2026, et il a donc confié les responsabilités quotidiennes au directeur général Alessandro Alunni Bravi, nommé "représentant de l'équipe". Bravi va travailler main dans la main avec Xevi Pujolar, directeur de l'ingénierie piste et des opérations, et Beat Zehnder, directeur sportif.

"La F1 est la principale activité du groupe Sauber, alors je vais évidemment être impliqué et je veux contribuer avec mon expérience", ajoute Seidl. "Mais je veux que mon équipe dirigeante gère les choses au quotidien. Il s'agit d'un groupe solide, à qui je fais confiance, et je vais leur donner le pouvoir et tout ce dont ils ont besoin. Je me rendrai sur quelques courses, mais les bases du succès sont posées à l'usine, et c'est là-dessus que je vais me concentrer dans l'immédiat."

"La structure que nous avons mise en place mise sur les atouts de chacun. Et elle me permet, en tant que PDG, de me concentrer sur l'avenir stratégique du groupe Sauber et de l'écurie. Cette équipe dirigeante solide, au circuit et à l'usine, est conçue pour être efficace et répartir les tâches parmi différentes personnes aux responsabilités claires."

Seidl, qui était chez Sauber à l'époque BMW, est encore en train de reprendre ses marques à Hinwil. "Actuellement, je prends le temps de faire connaissance avec autant de gens que possible, de construire des relations et de comprendre comment fonctionne l'équipe. Dans toutes mes conversations, je veux comprendre où se situent les points forts et les faiblesses de l'organisation et où se trouve l'écart nous séparant des écuries qui nous devancent actuellement."

