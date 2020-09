Sergio Pérez juge sa pénalité "très injuste" lors du GP d'Espagne

Pour sa première course depuis son retour à la compétition, lui qui avait été forfait aux deux GP précédents à cause du COVID-19, Sergio Pérez a été accueilli par le chiffre 5 : d'abord parce qu'il a terminé à cette position au terme du GP et ensuite parce qu'il a subi une pénalité de cinq secondes en course.

Le Mexicain a été sanctionné car les commissaires ont jugé qu'il n'avait pas respecté les drapeaux bleus qui lui étaient adressés au moment de devoir laisser passer le leader Lewis Hamilton. S'il a terminé quatrième sur la piste, Lance Stroll a franchi la ligne à moins de cinq secondes et Pérez a donc reculé d'une position au classement final.

Dans leur décision, les commissaires ont expliqué que le pilote Racing Point avait "ignoré les drapeaux bleus au moins à partir du virage 6 jusqu'au virage 1 du tour suivant". Il est à noter que le même reproche a été fait à Daniil Kvyat, qui a également reçu cinq secondes de pénalité.

Sans surprise, Pérez n'était pas tout à fait d'accord avec leur vision des choses. "Je ne comprends pas où j'aurais dû m'écarter, Hamilton m'a rattrapé très tard dans le tour et ensuite dans le dernier secteur c'est très serré, très étroit, donc je n'avais nulle part où [aller]", a-t-il expliqué à Sky Sports.

"Il aurait été très dangereux pour moi de faire quelque chose à cet endroit mais j'ai quand même eu la pénalité. Je trouve que c'est très injuste, mais c'est comme ça. Je suis au moins heureux que nous n'ayons pas perdu les points parce que Lance les a récupérés, mais je pense que la pénalité était dure."

"J'ai été prévenu à la sortie du [virage] 9 et dans le virage 10 Lewis était très loin, donc la première opportunité à laquelle j'ai pensé a été le virage 1, car la piste est très étroite et très sinueuse, donc ça aurait pu mal se passer [ailleurs]. J'ai donc pensé qu'il allait perdre plus de temps si je laissais la position là plutôt qu'en attendant le virage 1. J'ai été pénalisé, donc je ne sais pas si quelque chose a changé quand je n'étais pas là mais j'ai vu bien pire que cela et certains n'ont rien eu."

Il faut tout de même noter que Sebastian Vettel par exemple, lui-même obligé de s'écarter face à Lewis Hamilton, a choisi de le faire juste avant la dernière chicane (virages 14 et 15) et que tout s'est passé sans problème.

Même en comptabilisant sa sanction pour les écopes de freins illégales (que l'appel suspend le temps de la procédure), Racing Point figure au troisième rang chez les constructeurs, un point devant McLaren et deux points devant Ferrari, et Pérez s'en félicite.

"C'était une bonne chose pour l'équipe, et je suis très heureux du résultat obtenu aujourd'hui car ça fait beaucoup de points pour l'écurie. Je pense qu'ils ont fait un excellent boulot avec la stratégie ainsi qu'en faisant fonctionner [la tactique à] un arrêt, donc je suis heureux."