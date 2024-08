Pourquoi la série record de Vettel en 2013 donne espoir à McLaren

La large victoire de Lando Norris au Grand Prix des Pays-Bas a enflammé ses espoirs de titre et ceux de McLaren, même si Max Verstappen et Red Bull bénéficient toujours d'une bonne avance dans leurs classements respectifs. Mais si l'on se base sur l'avantage de Norris à Zandvoort, lui qui a décroché la victoire la plus large cette saison en battant de 22"896 Verstappen, on voit se dessiner une trajectoire qui donne des espoirs à McLaren à la fois dans la lutte entre les équipes et celle entre les pilotes.

Au championnat des constructeurs, McLaren n'est plus qu'à 30 points de Red Bull, après avoir réduit l'avance de ses concurrents de 12 unités au cours du week-end. Chez les pilotes, Norris est maintenant à 70 points de Verstappen, à qui il a repris huit unités à Zandvoort − sept pour la victoire et une pour le tour le plus rapide. S'il devait rééditer cet exploit, en décrochant la victoire et le tour le plus rapide sur les neuf courses restantes de la saison, cela suffirait pour qu'il termine l'année en tant que champion.

Réussir une telle série de performances n'est pas une mince affaire, mais McLaren dit se tourner vers l'histoire, et en particulier la façon dont Vettel et Red Bull ont repris les choses en main après la pause estivale de 2013, pour montrer que ce niveau de domination est tout à fait possible.

Le délégué du trophée McLaren arrose Lando Norris, McLaren F1 Team, 1ère position, avec du champagne sur le podium. Photo par : Alastair Staley / Motorsport Images

Au cours du premier semestre 2013, Vettel a dû faire face à une concurrence acharnée de la part de Mercedes et de Ferrari pour les victoires en course, cependant la situation a changé radicalement lorsque la compétition a repris ses droits après la trêve estivale. À partir du Grand Prix de Belgique, Vettel a prouvé qu'il était dans une classe à part en remportant les neuf courses restantes jusqu'à la finale de la saison, pour s'assurer de sa quatrième et dernière couronne.

S'exprimant après le GP des Pays-Bas, Andrea Stella, directeur de l'équipe McLaren, a déclaré que son équipe avait bien en tête ce que Vettel avait fait il y a plus de dix ans, tout en replaçant le défi actuel dans son contexte. Interrogé sur le fait de savoir si McLaren était bien à la lutte dans les deux championnats, Stella a déclaré : "Je pense qu'au championnat constructeurs, la partie était déjà engagée avant cette épreuve."

"Dans le championnat des pilotes, nous voulions absolument garder la tête froide et nous concentrer sur le fait que c'était possible. Nous avons même parlé et regardé ce que Vettel avait fait en 2013 et nous nous sommes dit : 'nous pouvons faire la même chose'. Pourquoi pas ? Nous devons rester concentrés. Nous devons penser que c'est possible."

Photo de: Alastair Staley / Motorsport Images

Alors qu'il pensait au cours du week-end que la forme de l'équipe à Zandvoort était flattée par les caractéristiques de la piste, Stella a admis que ce que McLaren a produit en course était allé bien au-delà de ce qu'il pensait être possible.

"Je dois dire que c'était très encourageant du point de vue de la performance", a-t-il déclaré. "En même temps, cela se produit sur un circuit qui semble très bien convenir à notre voiture, comme c'était le cas en Hongrie. Après la Hongrie aussi, le [public] a dit : 'Ah, ils feront P1 et P2 à chaque course'. Mais ce n'est pas le cas. Il semble que cela dépende beaucoup de la piste pour l'instant."

"Mais cette course a définitivement dépassé toutes les attentes en termes de performances en qualifications et en course, et dans une certaine mesure, même la dégradation des pneus a été très bonne, au point que Lando a réalisé le tour le plus rapide de la course dans le dernier tour."