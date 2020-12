Silverstone renomme sa ligne droite des stands en hommage à Hamilton

Le BRDC (British Racing Drivers' Club) vient de rendre un hommage marquant à Lewis Hamilton en donnant pour la première fois à une portion du Circuit de Silverstone le nom d'un pilote. La ligne droite des stands actuelle (existant depuis 2010) est désormais renommée "Hamilton Straight" en l'honneur du septuple Champion du monde de Formule 1, peut-être le pilote britannique le plus victorieux de l'Histoire du sport automobile.

C'est à Silverstone que Hamilton a écrit certaines des plus belles pages de sa carrière : aucun pilote de F1 n'a gagné son Grand Prix à domicile plus souvent que lui, qui s'y est imposé sept fois. Sa victoire de 2008 sous la pluie est régulièrement citée par les observateurs comme la meilleure qu'il ait jamais remportée.

"J'ai été ravi, en tant que président du BRDC, de partager cette nouvelle avec Lewis aujourd'hui", déclare David Coulthard. "C'est la première fois dans l'Histoire de Silverstone qu'une portion du circuit porte le nom de quelqu'un. Lewis est devenu un acteur majeur de cette histoire, et les dirigeants du Club et moi avons pensé qu'il n'y avait pas de meilleure manière de marquer cela qu'en rebaptisant l'emblématique ligne droite des stands pour saluer ses exploits et records."

Coulthard lui-même s'est imposé à deux reprises à Silverstone avec McLaren, en 1999 et en 2000.