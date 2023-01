Des sites de paris en ligne seront-ils des sponsors en F1 en 2023 ?

Charger le lecteur audio

La course automobile pourrait-elle connaître une évolution similaire à celle du football professionnel ? Ou est-elle déjà en avance sur les autres marchés ? Selon CasinoBonusCA, les chances de sponsoring des sites de paris en ligne lors du Grand Prix du Canada 2023 sont très élevées, et voici pourquoi…

L'influence des sites de paris en ligne

Les sponsorings de ces sites en ligne ont déjà fait progresser des équipes dans d'autres sports, comme le football et les arts martiaux mixtes. En effet, une fois l'argent du sponsoring reçu, chaque équipe peut investir davantage dans les équipements de course et d'entraînement, dans des campagnes de marketing efficaces, dans l'organisation d'événements liés aux fans (sessions de questions-réponses, par exemple), dans de meilleurs produits dérivés et dans bien d'autres aspects susceptibles d'accroître le succès de l'équipe.

Selon CasinoBonusCA, un expert en jeux de hasard spécialisé dans les analyses de sites de paris en ligne, de telles sociétés ont commencé à investir dans les événements de la F1 il y a quelques années. L'un des exemples les plus connus est Crypto.com.

Ce fournisseur de services iGaming a développé une application cryptographique de premier ordre qui compte plus de 50 millions d'utilisateurs dans le monde. En raison de son succès croissant, il a réussi à parrainer les courses Sprint de 2021 en F1, devenant ainsi le principal sponsor crypto et NFT de la discipline reine des sports mécaniques.

Lire aussi : Alfa Romeo F1 change de sponsor titre

Stake.com est un sponsor similaire, mais son argent est investi de manière très différente. Au lieu de parrainer des événements, la plateforme a collaboré avec les frères Fittipaldi : Pietro Fittipaldi de Dale Coyne Racing et Enzo Fittipaldi de l'équipe junior Red Bull. Ce vendredi, Stake est même devenu sponsor-titre de l’équipe Alfa Romeo. Comme Stake.com a hébergé les streams de la saison 2022, les fans ont pu profiter d'un contenu de haute qualité en suivant leurs favoris en F1 et F2. Un autre nom qui prend part à de tels événements est PokerStars, une société de casino et de paris ayant un partenariat avec la F1 jusqu'à cette année.

Pourquoi les sites de paris en ligne seraient-ils intéressés par le sponsoring de la F1 ?

La visibilité est la principale raison pour laquelle ces sites sponsorisent des événements, des équipes ou des membres d’équipes F1, mais cela peut prendre plusieurs formes.

Une nouvelle clientèle

Tout d'abord, le principal avantage de cette exposition est qu'elle attire de nouveaux clients. Les paris sur les courses automobiles étant très répandus, les sites en ligne offrent de nouveaux panels de paris et accroissent considérablement leur base de joueurs. Les parieurs sont déjà familiers avec le marché, et beaucoup parient sur des jeux de hasard ou dans d’autres sports. Même si ce n'est pas le cas, voir un exploitant être promu par votre équipe de F1 préférée pourrait également constituer une motivation suffisante pour essayer de parier, estiment ces compagnies.

Les opportunités commerciales liées au réseau puissant qu’est le sport automobile font également partie des raisons pour lesquelles le monde des paris en ligne s’investit de plus en plus. Toute collaboration payante avec une entité aussi influente que la F1 peut conduire à la rencontre de nouveaux partenaires commerciaux. Cela peut vous aider à développer votre activité plus rapidement que prévu.

La réaction des consommateurs

Une autre raison pour laquelle on souhaite être exposé est évidemment l'association positive avec la marque. Selon de nombreuses recherches, cela peut être facilement réalisé en parrainant un événement sportif ou un joueur. Dans ce cas, l'association positive à la marque est souvent réussie lorsque le public associe le site de paris à son équipe/pilote préféré.

L'avantage que les sites de paris obtiennent en proposant ces parrainages réside dans le lien émotionnel que les fans établissent avec leurs pilotes préférés. Le placement de produit et la notoriété de la marque ont beaucoup plus de succès lorsque ce type de connexion est créé, car les fans font davantage confiance aux membres de l'équipe de F1 qu'à une publicité hors contexte.

Identifier les sites de paris en ligne fiables

La plupart des sites de paris en ligne qui peuvent se permettre de sponsoriser un événement de la F1 ont généralement des plateformes fiables et bien financées. Malgré tout, il vaut la peine de vérifier avant de s'inscrire sur un site, car vos fonds et vos données sont en jeu.

Étapes à suivre avant de s'inscrire sur un site de jeu en ligne

Tout d'abord, vous ne devez accéder qu'à un site de jeu en ligne agréé. Vous pouvez facilement le découvrir en faisant défiler la page principale du site, car les informations relatives à la licence doivent être disponibles en bas de la page. Deuxièmement, la renommée est un signe de sécurité lorsqu'il s'agit de jeux d'argent.

Les méthodes de paiement et les fournisseurs de jeux doivent être vérifiés ou vérifiables et considérés comme sûrs avant que vous ne commenciez à utiliser leurs services. Les sites web proposant des jeux ou des méthodes de transaction inconnus sont généralement créés pour l'escroquerie.

Dans le même temps, les règles doivent être précises. Si les CGU excluent délibérément des détails standard que les joueurs doivent connaître, et que le service clientèle ne peut pas vous les fournir, vous ne devez pas vous inscrire sur le site.

Les sites de paris en ligne seront probablement les sponsors du Grand Prix de 2023

Compte tenu des avantages dont les établissements peuvent bénéficier s'ils parrainent des événements de F1, la conclusion semble prévisible : il y a de fortes chances que plus d'un site de paris en ligne fasse de la publicité pour ses services pendant les Grands Prix, et certains pourraient même choisir de parrainer des teams.