Smedley : 2019 a été la meilleure saison de Vettel en carrière

Sebastian Vettel aura passé six saisons chez Ferrari et a été vice-Champion du monde à plusieurs reprises, se battant pour le titre en 2017 et 2018, et il a également connu une très belle saison en 2015, pour ses débuts en rouge, avec trois succès. Il a aussi remporté quatre titres mondiaux avec Red Bull, allant jusqu'à gagner 13 courses en une seule saison. Mais selon Rob Smedley, ancien ingénieur de course de la Scuderia, ce n'est pas durant ces années-là que l'Allemand a effectué sa meilleure saison, et il juge qu'il s'agirait d'une grande perte pour la F1 s'il n'écrivait pas un autre chapitre de sa carrière dans une autre équipe.

"Je pense que ça en serait une, car je pense que nous avons un très bon pilote, un pilote incroyable", explique Smedley au site officiel de la F1, avant de se lancer dans un constat dont il reconnaît qu'il va faire débat. "Et vous savez ce que je qualifie comme sa meilleure année en Formule 1 ? Je vais me faire critiquer pour cela, mais sa meilleure année en F1 était la saison dernière, c'était 2019."

Un avis qui peut laisser dubitatif, compte tenu des erreurs commises par l'Allemand à Bahreïn, Silverstone et Monza notamment, et de sa position peu flatteuse au championnat, puisqu'il a terminé cinquième et a été battu par son équipier Charles Leclerc. Mais pour Smedley, c'est justement le fait que Vettel ait connu son année la plus compliquée qui fait que ça a été sa meilleure en F1.

"Je pense qu'il a fait face au plus gros défi de sa carrière cette saison, et tout le monde l'a éliminé car c'était la chose la plus facile à faire, et a jugé que Charles allait faire des progrès et que ça serait la fin de Sebastian. Je pense qu'on a vu le vrai Sebastian Vettel vers la fin d'année, celui que l'on avait un peu perdu, et je suis sûr qu'il admettrait facilement qu'il n'était pas là où il le voulait, tant au sein de l'équipe que face à son équipier en début de saison, mais il a gardé la tête baissée et, c'est le signe d'un vrai champion, il est revenu."

"Sebastian avait toute la pression, sans aucun doute. Je pense qu'il a eu plus de pression que n'importe quand dans sa carrière. Et il a été face à de bons pilotes, contre des Champions du monde. Il a dominé Kimi [Räikkönen], et Mark [Webber] chez Red Bull, et Mark n'est pas n'importe qui, c'est un pilote très rapide, et Vettel a réussi à le dominer. Mais je ne suis juste pas sûr qu'il ait déjà relevé un défi tel que celui qu'il a affronté en 2019, donc en l'ayant vu surmonter cela et revenir marquer son autorité après un début difficile, je considère que l'on a vu quelque chose de spécial."

L'autorité dont parle Smedley s'est surtout vue en Russie selon lui, où Vettel a dépassé Leclerc dans la longue ligne droite après le départ et n'a pas rendu sa position au Monégasque, en dépit d'un accord tacite grâce auquel il aurait dû laisser repasser Leclerc après avoir bénéficié de son aspiration pour se protéger des Mercedes. Malgré de nombreuses injonctions à la radio, Vettel n'a pas cédé, et Smedley juge que c'était important pour le quadruple Champion du monde.

"Je suis sûr que Mattia [Binotto] ne sera pas d'accord avec moi sur ce point particulier, mais la Russie était un exemple sur ce sujet. Il est parti devant, et il l'a fait en dépit des discussions portant sur l'éventualité où il serait devant à ce moment-là. Il a pris la décision de lui-même, dans sa tête et dans son casque, de rester là et de ne pas le laisser repasser. Et je pense que c'est le signe d'un très grand, qui cherche toujours la victoire."

