Victime d'un souci moteur, Leclerc craint une course "cauchemar"

Charles, ces qualifications ont été très frustrantes pour vous, ça n'a pas semblé fonctionner après votre accident.

Non, vraiment pas. Est-ce que c'est à cause de l'accident, je n'en suis pas sûr personnellement, mais en ce qui concerne les qualifications, il y avait quelque chose de bizarre sur le moteur, ou quelque chose qui clochait. J'ai perdu pas mal de temps en ligne droite entre les EL3 et la Q3 – pas par rapport à la Red Bull ou à la Mercedes car cela a toujours été le cas et nous le savions. Bref, il y avait quelque chose d'étrange.

Et aussi, le moteur ne réagissait pas vraiment à la manière dont j'appuyais sur l'accélérateur à haute vitesse. J'espère vraiment que nous allons pouvoir résoudre ces problèmes pour demain. Sinon, il va être extrêmement difficile d'être régulier lors de cette course.

Même sans parler du moteur, vous sembliez être en difficulté dans les virages rapides, plus que l'autre voiture. Y a-t-il une raison particulière à cela ?

Franchement, il est très difficile pour moi de faire des commentaires sur l'équilibre, car il y avait vraiment beaucoup d'inconstance dans les virages rapides et le moteur ne faisait pas exactement ce que je voulais. Cela me surprenait, et l'arrière chassait. Il est donc difficile de comparer l'équilibre, car il paraissait assez bon quand le moteur réagissait à ce que je faisais. Mais il était très inconstant.

Il s'agit donc d'un problème spécifique, plutôt que d'une difficulté liée à l'altitude, comme l'a suggéré Carlos ?

Oui. C'est le cas depuis le début des EL1 : avec l'altitude, forcément, on perd un peu de performance. Et Red Bull et Mercedes semblent être plus compétitifs là-dessus depuis le début du week-end. Mais pour moi, en EL3 et en qualifs, il y avait quelque chose de plus spécifique ; cependant, je ne sais pas encore quel était le problème.

Votre voiture est-elle plus agréable à piloter avec plus de carburant ? En d'autres termes, est-ce que ça va être l'inverse de d'habitude avec une course solide ?

Encore une fois, je ne peux pas commenter de mon côté. Si j'ai encore les mêmes problèmes, la course va être un cauchemar. J'espère que nous pouvons résoudre ça.

Est-ce votre week-end le plus difficile depuis le début de la saison ?

Les qualifications les plus difficiles, de loin, mais on verra demain.

Propos recueillis par Adam Cooper