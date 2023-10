La soufflerie, "plus gros investissement de McLaren" depuis son usine

Pièce maîtresse du plan qui doit permettre à McLaren de se battre de nouveau aux avant-postes dans les années à venir, la nouvelle soufflerie de Woking a beaucoup fait parler ces derniers mois. Le précédent outil n'avait pas été utilisé par l'écurie depuis 2010, l'obligeant à louer les installations renommées de Toyota à Cologne, mais depuis quelques semaines, le bruit caractéristique de la soufflerie se fait de nouveau entendre non loin du bureau d'Andrea Stella, directeur de l'équipe.

Conformément à ce qu'impose la réglementation de la Formule 1, la nouvelle soufflerie, dont McLaren dévoile ce lundi quelques clichés soigneusement choisis, permet de réaliser des tests aérodynamiques sur un modèle de voiture à l'échelle 60%.

"On a mené simultanément le processus de conception et celui de démolition de la soufflerie existante", explique Hannah Allan, responsable du projet d'ingénierie. "La démolition consistait à mettre en pièces l'ancienne charpente métallique afin qu'elles puissent passer les portes et sortir du bâtiment."

Andrea Stella présente la nouvelle soufflerie à Lando Norris.

La nouvelle soufflerie a en effet intégré l'espace qu'occupait sa devancière, ce qui a notamment défini ses dimensions pour qu'il soit "aussi haut et aussi large que possible". Car de nos jours, les monoplaces sont plus longues et plus larges.

"C'était un projet énorme, le plus gros investissement de McLaren Racing depuis la construction du McLaren Technology Centre [en 1999]", ajoute Christian Schramm, directeur de la recherche et du développement. "Il y a eu beaucoup de sacrifices, d'heures supplémentaires et de travail, la semaine comme le week-end. C'était un projet complexe mais le travail acharné de l'équipe nous a permis de le mener à bien."

Les ingénieurs dans la soufflerie McLaren.

Si esthétiquement, une soufflerie reste une soufflerie, la nouvelle version est désormais aux normes modernes et est surtout plus grande que l'ancienne, qui accueillait un modèle de F1 à 50%. Et contrairement aux apparences, pouvoir souffler sur un modèle 60% fait "une grosse différence" selon Alan Stovold, directeur des infrastructures R&D.

"Le tapis roulant va a la même vitesse que l'air dans la soufflerie", précise-t-il. "On peut ensuite placer le modèle dans différentes positions pour simuler certaines situations en piste et mesurer les forces aérodynamiques. Si une partie du modèle de la voiture est trop proche des parois, le flux d'air est perturbé et les données sont donc incorrectes."

Il aura fallu près de quatre ans entre le début des travaux et la mise en route de ce nouvel outil. Pour McLaren, l'atout majeur sera de pouvoir de nouveau opérer sur un seul et même site en s'épargnant les aller-retours avec la soufflerie Toyota, induisant également une réduction des coûts. Pour s'assurer du bon fonctionnement de la nouvelle installation, McLaren y a utilisé pendant plusieurs semaines une ancienne F1, de manière à pouvoir établir une corrélation des données recueillies avec celles de Cologne.

