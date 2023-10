Red Bull revoit ses plans pour sa future soufflerie

Red Bull prévoyait initialement de construire sa nouvelle soufflerie dans sa base de Milton Keynes, dans le but de demeurer en pointe en ce qui concerne ses installations sur le long terme. Un site près de son campus a donc été choisi et l'équipe a fait les démarches en demandant les autorisations nécessaires afin d'avancer sur le dossier.

Toutefois, dans le contexte de la construction des installations de Red Bull Powertrains, le département moteur de l'écurie, et de l'agrandissement d'autres bâtiments, le constructeur a décidé de modifier légèrement le lieu de la soufflerie. Cela signifie que le planning initial n'est plus valide et a été abandonné.

Pas de panique toutefois, puisque de tout nouveaux documents vont être préparés et soumis à approbation. Si ce processus va prendre un peu de temps et donc légèrement retarder le lancement du projet, ce changement de lieu ne devrait pas avoir un immense impact sur le moment où la soufflerie sera opérationnelle, avec comme perspective une utilisation pour la F1 version 2026 qui répondra à une nouvelle réglementation technique.

Depuis son arrivée en tant qu'écurie en F1, après le rachat de Jaguar fin 2004, Red Bull utilise une version évoluée de la soufflerie de Bedford. Cette installation avait auparavant été utilisée par l'équipe Arrows, mais avait à l'origine été conçue à la fin de la Seconde Guerre Mondiale pour le développement d'avions.

La Red Bull RB19 de Sergio Pérez lors du GP des États-Unis.

L'approbation du plan pour construire une nouvelle soufflerie fait partie des dernières décisions prises par Dietrich Mateschitz, cofondateur de la marque de boissons énergisantes, avant son décès il y a un an.

Au Grand Prix des États-Unis, le directeur de l'écurie autrichienne, Christian Horner, a insisté sur les excellentes perspectives d'avenir et l'engagement de Red Bull. "Nous bénéficions d'un soutien extraordinaire. Nous investissons dans une nouvelle soufflerie, qui a été approuvée par les deux actionnaires. Nous investissons dans les installations et le campus pour en faire un véritable campus technologique qui attirera et développera les talents."

"Rien n'a donc changé : l'engagement est absolu. Notre force et notre profondeur ont toujours été liées à notre personnel. Et je crois que nous avons le groupe technique le plus fort que nous ayons jamais eu."

"Je pense que nous sommes forts sur le plan opérationnel. Je ne vois aucune faiblesse dans l'organisation. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous améliorer. On peut toujours s'améliorer et on apprend toujours, mais je pense que Red Bull Racing est dans la meilleure forme de son histoire."

