Souvenirs - Le légendaire Graham Hill

Deux fois champion du monde de Formule 1, Graham Hill est né le 15 février 1929 et s’est tragiquement tué le 25 novembre 1975 dans le crash de son avion, survenu dans le brouillard anglais près de Londres.

Au volant d'une Lola-Ford, le Britannique a décroché la victoire aux 500 Miles d’Indianapolis en 1966 lors de sa première participation à cette course. Hill roulait en seconde place avec 10 tours à parcourir quand le moteur de la voiture du leader, Jackie Stewart, a manqué d’huile, le forçant à abandonner.

Hill mène le Grand Prix des Pays-Bas sur le circuit de Zandvoort en 1965. Il devance ici Richie Ginther (Honda n°22), Jim Clark (Lotus n°6) et Dan Gurney (Brabham n°16). Clark a remporté la victoire devant Jackie Stewart et Gurney. Hill a terminé quatrième.

Colin Chapman (Lotus) en discussion avec Graham Hill. Hill a piloté pour le compte de Chapman à ses débuts en 1958 et 1959, avant d’y effectuer un retour de 1967 à 1969, décrochant son second titre mondial en 1968.

Présentation en 1967 de la Lotus 49 équipée du tout nouveau moteur Cosworth DFV, dont le développement a été payé par Ford. On aperçoit sur la photo Maurice Phillippe (concepteur des Lotus), Keith Duckworth (concepteur du moteur), Graham Hill (au volant), Mike Costin (concepteur du moteur) et Colin Chapman.

Photo de: Ford Motor Company and Wieck Media Services, Inc.

Graham Hill en discussion avec Dan Gurney au Indianapolis Motor Speedway. Hill a disputé l’Indy 500 à trois reprises, et l’a remporté une fois.

En 1973, Hill fonde sa propre écurie de F1 avec le financement d’Embassy. Il achète une Shadow-Cosworth DN1, mais ne dispute qu’une seule course à son volant.

Père et fils Champions du Monde

Photo de: Joost Evers

Graham, père de Damon Hill qui fut lui-même Champion du Monde en 1996, a disputé 176 Grands Prix et a décroché 14 victoires, 13 pole positions et a été sacré Champion du Monde à deux reprises, en 1962 et 1968.