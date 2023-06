Spa à guichets fermés, les discussions sur l'avenir en F1 continuent

La F1 a demandé à Spa-Francorchamps d'améliorer son offre aux fans à la suite d'une édition 2021 désastreuse et pluvieuse, son statut de circuit historique et fascinant n'étant plus suffisant pour qu'il reste au calendrier.

Spa a adhéré à la vision de Liberty Media sur ce à quoi devrait ressembler un Grand Prix moderne et a tout mis en œuvre pour revigorer son épreuve, bien aidé par un plan d'investissement de 80 millions d'euros soutenu par le gouvernement pour faire entrer le circuit vieillissant dans le XXIe siècle.

Avec des installations améliorées, de nouvelles tribunes et des divertissements hors piste, l'édition 2022 a impressionné les responsables de la F1, lui permettant d'obtenir une nouvelle prolongation d'un an, pour 2023, le matin même du Grand Prix.

Un scénario similaire semble se profiler pour l'organisateur, Spa Grand Prix, car comme l'année dernière, ses chances de conclure un nouvel accord d'un an ont été compromises par les efforts déployés pour tenter relancer le Grand Prix d'Afrique du Sud.

Après que le projet Kyalami a été déclaré caduc, au moins jusqu'en 2024, des médias ont suggéré que l'avenir à court terme de la Belgique était assuré, mais les discussions avec la F1 à propos de 2024 sont toujours en cours avant le Grand Prix qui se tiendra fin juillet.

Entretemps, Spa continue de redoubler d'efforts pour améliorer l'expérience des spectateurs en vue de l'édition 2023, déjà quasiment à guichets fermés. Les seuls billets encore disponibles sur le site web du GP comprennent un déjeuner "expérience dans le ciel" servi au sommet d'une grue de 45 mètres, où les invités pourront profiter d'une vue imprenable sur le circuit ardennais.

"Nous avons augmenté notre capacité de 100 000 à 110 000 spectateurs par jour, avec 10 000 billets supplémentaires en tribune par rapport à l'année dernière", a déclaré Stijn de Boever, le directeur commercial de l'événement, à Motorsport.com.

Le départ du GP de Belgique 2022.

"Nous avons deux nouvelles tribunes en face des stands endurance, une tribune non couverte de 3 000 places et une tribune couverte de 4 000 places. Comme demandé, nous avons amélioré la sécurité et les installations pour accueillir ces 10 000 fans supplémentaires, avec des zones plus grandes et plus de confort."

"Nous allons dans la même direction avec plus d'options de divertissement en dehors de la piste, avec de nouveaux artistes qui seront annoncés dans les semaines à venir. Il y aura également de nouveaux parkings et de nouvelles zones pour faciliter l'accès à Spa. Les voitures sans vignette de stationnement ne seront pas autorisées à circuler dans les environs immédiats du circuit, ce qui permettra aux fans de perdre moins de temps."

Alors que Spa poursuit ses efforts pour impressionner à la fois les fans et la Formule 1 elle-même, des questions subsistent quant à son avenir à long terme, Liberty Media continuant à rechercher de nouveaux rendez-vous autour des grandes métropoles. Plus tard dans l'année, Liberty Media prendra également en charge la promotion du premier Grand Prix de Las Vegas.

Les places pour les courses européennes dans le calendrier devraient rester rares, d'autant plus qu'il a été suggéré qu'Audi serait prêt à soutenir la renaissance du Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim lorsque la marque prendra officiellement part au championnat en tant que partenaire de Sauber en 2026.

Cependant, la rumeur d'une alternance entre le Grand Prix de Belgique et le Grand Prix des Pays-Bas, à Zandvoort, à partir de 2025 est considérée comme prématurée.