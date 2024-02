Qui sont les sponsors et partenaires d’Alpine en Formule 1 ?

Renault e-Tech

L’équipe Alpine dispose d’un soutien financier important de la part du groupe automobile d’état Renault, à qui la marque Alpine appartient. Renault est bien entendu présent sur l’identité visuelle de l’équipe F1 via son label électrique. En Formule 1, l’identité de l’équipe d’Enstone a évolué de Renault (depuis 2016) vers Alpine (à partir de la saison 2021) dans le cadre du lancement plus agressif de la marque sur le marché international. Les installations d’Enstone et Viry-Châtillon sont propriété de Renault mais l’équipe est détenue en minorité par un fonds d’investissement nommé Otro Capital, au sein duquel l’on trouve notamment l’acteur hollywoodien Ryan Reynolds et plusieurs sportifs américains de haut niveau, qui ont investi à hauteur de près de 200 millions d’euro.

Mobilize Financial Services

Depuis son siège français établi à Noisy-le-Grand, dans le 93, Mobilize Financial Services n’est autre que l’ancien groupe DIAC, la banque de Renault depuis 1921. Ce service est sollicité pour les financements à l’achat, en LOA et LDD des véhicules achetés par les particuliers et les professionnels dans le giron Renault, Dacia et Alpine, et constitue l’une des colonnes vertébrales du groupe Renault.

BWT (Best Water Technology)

Sponsor titre de l’équipe de F1, BWT (Best Water Technology) est une entreprise de traitement de l’eau qui se revendique comme N°1 du secteur en Europe et qui s’est fortement imposée en termes de présence dans les équipes par lesquelles elle est passée, via le rose qu’elle appose allègrement sur les carrosseries et combinaisons. Après avoir paré les Racing Point il y a quelques années, la firme autrichienne est passée dans le giron d’Enstone. Son PDG, Andreas Weissenbacher, est très jeune (33 ans) et s’active à faire connaître la marque au-delà de son fief natal. Parmi les produits disponibles pour les particuliers, des pompes à chaleur, des systèmes de robots nettoyants de piscine ou encore des adoucisseurs d’eau prévenant la formation de calcaire.

Moser & Cie

Moser & Cie un fabricant suisse de montres de luxe. On trouve chez cet artisan diverses collections, comme la gamme "Streamliner", dont un exemplaire coûte autant que deux Alpine A110 de base avec son tarif affiché à 120’000€ ! Plus abordable, la gamme "Heritage" est proposée à près de 14’000€ pièce, tandis que la "Pioneer" est une automatique tablant entre les deux, dans la zone des 50’000€…

Castrol et BP Ultimate

Castrol est une société spécialisée dans la conception et la vente de lubrifiants pour moteurs. La marque appartient au géant de l’extraction et du raffinage pétrolier BP. Les deux noms figurent de manière très visible sur les monoplaces de l’équipe. L’action BP valorise le groupe à 78 milliards de dollars. Ses grands concurrents sont Shell, Total ou encore Exxon Mobil.

Binance

Binance est une société née en 2017 qui a été très sollicitée par les équipes F1 lorsqu’elles recherchaient toutes activement des partenaires solides du monde de la cryptomonnaie. Le groupe a finalement signé son accord de sponsoring avec Alpine, ce qui représente l’un des plus joli coups du département commercial de l’équipe ces dernières années. Le leader du trading de cryptos permet l’échange de près de 600 devises numériques et dispose de son propre token, le Binance Coin (BNB). La société chinoise pèse près de 50 milliards de dollars et était seulement concurrencée à ce niveau par FTX, une plateforme d’échange désormais liquidée consécutivement à une escroquerie massive et qui s’était associée à Mercedes en Formule 1.

MNTN Incorporated

MNTN, pour "Mountain", est un éditeur américain de logiciels destinés à optimiser les revenus publicitaires des sites internets et des diffuseurs TV. On retrouve parmi les investisseurs principaux de MNTN…l’acteur américain Ryan Reynolds, qui y officie comme Chief Operating Officer. Au sens strict, MNTN n’est pas un sponsor d’Alpine mais un partenaire, dont la présence est liée à l’investissement de Reynolds et son fonds d’investissement dans les parts de l’équipe F1.

Et les autres…

Parmi les nombreux partenaires fournissant technologie, produits ou services à l’équipe, mentionnons 3D Systems, spécialisé dans l’impression 3D ; PerkinElmer, entreprise spécialisée dans la mesure scientifique, ou encore l’équipementier vestimentaire Kappa. Plus amusant, on trouve aussi parmi les partenaires le groupe Canel’s, un fabriquant mexicain de confiseries aux emballages bariolés !