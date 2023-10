Des sportifs de renommée internationale entrent au capital d'Alpine F1

Bientôt quatre mois après l'annonce d'une prise de participation dans l'écurie Alpine à hauteur de 24% par un groupement d'investisseurs, on apprend que plusieurs sportifs professionnels se sont joints à l'opération.

En juin dernier, Otro Capital, RedBird Capital Partners et Maximum Effort Investments ont investi 200 millions d'euros moyennant l'acquisition de près d'un quart de l'actionnariat de l'écurie appartenant au Groupe Renault. Des noms célèbres étaient déjà associés au projet puisque Maximum Effort Investments est dirigé par les acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney.

Ce mardi, c'est Otro Capital qui annonce l'implication financière dans ce projet de sept personnalités de renommée internationale. "Nous sommes honorés, chez Otro Capital, d'être rejoints par ce groupe d'investisseurs particuliers dans notre implication chez Alpine F1, en partenariat avec RedBird Capital Partners et Maximum Effort Investments", explique Alex Scheiner à la tête d'Otro Capital. "Il s'agit d'investisseurs, d'athlètes, d'entraîneurs et d'entrepreneurs de premier ordre, et tous s'engagent à faire progresser Alpine F1."

Parmi ces personnalités, on compte six sportifs professionnels, tous âgés de moins de 40 ans, qui participent à cet investissement d'envergure chez Alpine. Leur identité ne reste pas secrète et a été communiquée, leur renommée faisant logiquement partie de la stratégie mise en place pour contribuer à la progression du projet d'Enstone :

Patrick Mahomes (28 ans), joueur professionnel de football américain, quarterback des Kansas City Chiefs

Travis Kelce (34 ans), joueur professionnel de football américain, tight-end des Kansas City Chiefs

Rory Mcllroy (34 ans), golfeur professionnel nord-irlandais

Anthony Joshua (34 ans), boxeur britannique

Trent Alexander-Arnold (25 ans), footballeur international anglais, défenseur de Liverpool

Juan Mata (35 ans), footballeur international espagnol, milieu de terrain du Vissel Kobe

Roger Ehrenberg, fondateur d'Eberg Capital, actionnaire des Miami Marlins et Real Salt Lake

Selon Otro Capital, leur arrivée "renforcera le partenariat stratégique avec Alpine F1, en combinant une expertise de premier ordre dans différents domaines de l'écosystème sportif et en permettant à l'écurie de toucher de nouveaux fans".

"Les nouveaux investisseurs contribueront à faire connaître Alpine F1 au niveau mondial et compléteront les contributions d'Otro Capital dans des domaines tels que les médias, le sponsoring, la billetterie, l'hospitalité, la gestion des droits commerciaux, l'octroi de licences et le merchandising."

Lire aussi : Amical mais ferme, Luca de Meo a remotivé les troupes chez Alpine