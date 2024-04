Vers des "sprint cars" en F1 ? Les équipes n'y croient pas

Le Grand Prix de Chine était la première épreuve de la saison 2024 de Formule 1 courue sous le format sprint. Ce week-end, le Grand Prix de Miami sera aussi disputé selon ce format, qui a été renouvelé à l'intersaison. Désormais, l'organisation de ces courses a été revue, avec une succession plus logique qui voit les qualifs sprint suivies du sprint, lui-même suivi des qualifications puis de la course.

Mais outre ces changements organisationnels, c'est aussi le régime du parc fermé qui a été revu puisqu'il est désormais possible pour les écuries de procéder à des modifications de réglages entre le sprint du samedi matin et les qualifications du samedi après-midi. L'an passé, au contraire, les réglages étaient figés dès les qualifications du sprint.

Et d'aucuns pensent que cela peut encourager certaines structures, notamment celles qui figurent en dehors du top 5, à tenter des paris pour tirer parti de cette épreuve courte. Toutefois, le sentiment est que l'ampleur des modifications qui sont réellement possibles demeure limitée.

"Nous avons eu beaucoup de discussions avant l'épreuve [concernant] les réglages de l'aileron arrière, [etc.]", a déclaré Tom McCullough, directeur de la performance d'Aston Martin. "Mais en fin de compte, faire un relais [sprint] de 19 tours c'est toujours difficile et vous ne pouvez pas vraiment faire de grands changements par rapport à la course principale."

Le Britannique estime d'ailleurs qu'en Chine, les changements effectués ont sans doute été exagérés par le fait que les écuries manquaient de données sur la surface de la piste : "C'était peut-être plus important [en Chine] parce que nous n'y sommes pas venus depuis très longtemps. Les voitures de 2019, lorsque nous étions [à Shanghai] la fois précédente, avaient des hauteurs de caisse trois fois supérieures à celles que nous avons aujourd'hui et [avec] la rigidité de la voiture, tout est tellement différent - les pneus, l'aéro."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Nous avons tout simulé et préparé, [et] l'adhérence de la piste elle-même était peut-être pire - plus restrictive à l'arrière que par le passé, ce que nous avions en quelque sorte prédit grâce à ces pneus et à la façon dont la génération de voitures fonctionne."

"[On] a en quelque sorte suivi la voie que nous avions tracée en pensant qu'il suffirait de faire un run [en EL1] et d'apporter quelques modifications avant les qualifications du sprint. Mais après le sprint, c'est vraiment lors des longs relais avec beaucoup d'essence que l'on apprend le plus. Un long run avec 30 kg de carburant, c'est très instructif."

"Ensuite, nous nous sommes demandé ce qui allait se passer lorsque nous allions ajouter 70 kg de carburant, quels étaient les pneus qui allaient devoir être gérés, ce qu'il fallait faire, et nous avons fait quelques changements. Ce n'étaient pas de grands changements, vraiment. Tout le monde aurait fait [ces] changements."

L'un des ajustements les plus spectaculaires des réglages durant le week-end a été à mettre au crédit de l'écurie Haas. Nico Hülkenberg a en effet connu un sprint très difficile, avec une 19e et dernière place après s'être élancé 13e. Ayao Komatsu a révélé que le set-up choisi pour ce sprint avait "en réalité détérioré la voiture". Les changements effectués avant les qualifications du samedi ont été bénéfiques et l'Allemand a pu inscrire un point au terme de la course de dimanche.

Nico Hülkenberg, Haas VF-24 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Andrea Stella, le directeur de McLaren, estime que "ce 'parc fermé rouvert' sera certainement utilisé pour régler l'équilibre de la voiture", même s'il ajoute que "parfois, il peut s'agir de changements importants si l'on constate que l'on est très loin du compte".

"La possibilité de rouvrir le parc fermé après le sprint a deux implications. La première est que le week-end est légèrement plus permissif. En effet, si vous vous trompez sur certaines hauteurs ou si vous constatez que l'équilibre doit être ajusté en fonction du comportement des pneus, par exemple, vous pouvez le faire."

"Et en même temps, cela vous permet d'être légèrement plus agressif dans la direction à prendre, ou, par exemple, en termes de hauteurs de caisse, parce que vous pouvez compenser. D'un point de vue purement technique, nous avons trouvé cela intéressant parce que nous avons eu l'occasion de déterminer l'équilibre au cours du sprint."

"Évidemment, s'il y avait des solutions miracles, nous les aurions déjà déployées. Par conséquent, nous n'avons pas parlé de beaucoup plus que d'un certain nombre d'ajustements. Mais il est intéressant, d'un point de vue technique, de savoir que l'on peut le faire. Pour nous, ce changement est le bienvenu."

