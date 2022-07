Sprint : Wolff fait confiance à Liberty pour 2023

Charger le lecteur audio

Instauré en 2021, le format sprint peine à se faire une place en F1. En cause, le manque d'action dans ces courses qualificatives, qui a de nouveau été illustré lors du Grand Prix d'Autriche puisqu'aucun dépassement n'a été réalisé dans le top 4. La catégorie reine cherche à augmenter le nombre d'épreuves au format sprint l'an prochain, avec un objectif de six, toutefois ce projet doit encore recevoir l'aval de Mohammed Ben Sulayem, le président de la FIA.

En outre, les destinations qui seront converties en sprint en 2023 doivent encore être définies par Liberty Media, qui s'occupe du calendrier. Silverstone, Monza et Interlagos avaient été choisis pour inaugurer le format l'an passé, les deux premiers circuits ont été remplacés par Imola et le Red Bull Ring cette saison.

Le nombre grandissant de courses lénifiantes prouve que le choix de Liberty et de son président Stefano Domenicali n'a pas été bon, néanmoins Toto Wolff fait confiance à l'Italien pour l'an prochain et estime que le manque de spectacle est davantage lié à l'écart de performance entre les équipes de la grille.

"Je pense que si je fais confiance à une personne pour choisir les bonnes courses sprint, c'est Stefano", explique le directeur exécutif de Mercedes. "Et Stefano a vu [le sprint en Autriche] et il en tiendra compte. Je pense que la raison pour laquelle les courses sont moins divertissantes, c'est parce qu'il y a un trop grand écart de performance entre les équipes. Si [Max] Verstappen s'échappe [en tête], les deux Ferrari sont les seuls divertissements de la course et nous [Mercedes] sommes au milieu de nulle part, dans un no man's land. Ensuite, les autres sont encore plus loin et il y a les trains de DRS. Ça ne peut jamais faire une bonne course sprint."

Bien que les sprints n'aient pas suscité un grand enthousiasme jusqu'à présent, les responsables de la F1 ont constaté un regain d'intérêt de la part des téléspectateurs car ce format répartit équitablement les séances clés du week-end : les qualifications le vendredi, le sprint le samedi et la course le dimanche.

Et dans le paddock, certains pilotes apprécient le fait que la F1 cherche à briser la monotonie. "J'aime ça. Le vendredi est un peu plus amusant pour le pilote, pour être honnête", confie Daniel Ricciardo. "Aussi, je l'ai dit plusieurs fois mais lorsque ça fait 10 ans que l'ont fait des essais le vendredi et qu'il y a quelque chose pour lequel se battre chaque jour, je pense que ça rend le week-end un peu plus… je ne veux pas dire palpitant, mais il y a un plus grand objectif à chaque séance."

"On n'a pas le luxe de passer deux heures sur le circuit le vendredi pour tout régler, avec une autre séance le samedi matin en plus. [Dans le format sprint], il n'y a qu'une séance, [d'essais], donc il y a beaucoup de pression sur tout le monde, et après, boum, directement les qualifications. Je pense que ce mélange est bon et que c'est un peu rafraîchissant aussi. Je crois qu'ils vont augmenter [les sprints] l'an prochain, et ça me convient. Pour la course aussi, à chaque fois que les feux s'éteignent, c'est là où l'adrénaline est au plus haut."

Avec Jonathan Noble