Stake F1 annonce un nouveau pilote de réserve

Après seulement un an au sein du programme Red Bull, Zane Maloney a été recruté par la Sauber Academy, le programme junior de la firme suisse, et nommé au poste de réserviste de l'équipe Stake F1, nouvelle identité du constructeur d'Hinwil pour les deux prochaines saisons du Championnat du monde.

Le Barbadien, qui sort de sa première campagne en Formule 2 pour le compte de l'équipe Rodin Carlin, avec une dixième place finale et quatre podiums à la clé, va enchaîner sa seconde saison dans la discipline en 2024, toujours avec Rodin Motorsport mais avec désormais le soutien de Sauber. Quant au rôle de réserviste pour Stake, il le partagera avec Théo Pourchaire, Champion F2 2023 et lui-même toujours membre de l'académie.

"Je suis honoré de rejoindre la Sauber Academy et de devenir l'un des pilotes de réserve de l'équipe Stake F1 Kick Sauber", a déclaré Maloney. "Le nom de Sauber résonne avec la Formule 1, car il est présent dans cette discipline depuis plus de trente ans et a ouvert la voie à de nombreux pilotes qui ont ensuite connu un grand succès. Je suis heureux de faire partie de cette famille et j'ai hâte de travailler avec elle cette saison, tout en me rapprochant de mon objectif de devenir pilote de F1."

Maloney est arrivé en Europe en 2018, année lors de laquelle il a pour la dernière fois roulé en karting avant d'aller vers la monoplace la saison suivante. Champion de F4 Grande-Bretagne avec Carlin en 2019, il est passé par l'Euroformula Open en 2020 puis le FRECA en 2021. C'est en 2022, à l'occasion de sa première saison en F3, qu'il a commencé à se faire un nom, terminant vice-champion derrière Victor Martins, avant de rejoindre le giron Red Bull. Cela lui a ouvert les portes de la F2 en 2023.

"Nous sommes ravis d'accueillir Zane en tant que nouvelle recrue de la Sauber Academy", a déclaré pour sa part Beat Zehnder, directeur du programme junior. "Son parcours dans les compétitions junior a été remarquable jusqu'à présent et, grâce à sa vitesse et à son potentiel, il constitue sans aucun doute un excellent complément à notre vivier de pilotes talentueux. En plus de sa campagne en Formule 2, où il tentera de succéder à Théo Pourchaire, Zane partagera également avec lui le rôle de pilote de réserve au sein de l'équipe Stake F1 Kick Sauber. Au nom de toute l'équipe, je lui souhaite chaleureusement la bienvenue à bord, et je me réjouis de travailler à ses côtés et de connaître de belles réussites."