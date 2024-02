Stake F1 imite Red Bull et McLaren sur la suspension avant

Le passage à suspension avant à tirants est l'un des changements les plus importants à noter sur la Stake C44, qui a été présentée à Londres lundi soir. Cette philosophie aérodynamique a été appliquée par Red Bull et McLaren lors de l'introduction de la réglementation actuelle, en 2022, alors que James Key, le nouveau directeur technique de Stake F1, travaillait encore à Woking.

Le succès des Red Bull RB18 et RB19 et la montée en puissance de McLaren l'année dernière ont inévitablement conduit d'autres équipes à se pencher sur la question des suspensions, Stake ayant décidé d'emprunter la voie des tirants afin d'y trouver un avantage aérodynamique, en combinaison avec une carrosserie totalement nouvelle.

Selon Key, la C44 a peu de choses en commun avec sa décevante devancière : "Il s'agit quasiment d'une voiture totalement nouvelle, avec quelques éléments qui ont été conservés à l'arrière de la voiture. L'équipe a dû prendre une direction ambitieuse bien avant que je ne la rejoigne. Il y a beaucoup de changements mécaniques, dont certains sont invisibles, mais d'autres sont très visibles."

"La suspension avant est complètement nouvelle, un projet difficile et ambitieux pour une équipe de notre taille. Il y a beaucoup de changements aérodynamiques, bien entendu, comme l'on peut s'y attendre étant donné que cela reste le principal domaine de développement. Donc dans l'ensemble, la voiture sera vraiment très différente de celle de l'année dernière. Nous avons pris un grand nombre de directions nouvelles et palpitantes, qui semblent toutes présenter un certain potentiel, et nous sommes donc impatients de les voir sur la piste."

Le châssis Kick Sauber C44.

Si Key a reconnu que les différents concepts des équipes avaient fini par converger au cours des deux dernières années, le directeur technique a laissé entendre qu'il y avait encore de la place pour des idées différentes en F1.

"Depuis 2022, lorsque ces règles sont entrées en vigueur, les voitures ont évolué très rapidement", a-t-il expliqué. "Il y a beaucoup de potentiel dans de nombreuses zones de la voiture. Même si ces tendances se poursuivront probablement au cours de la troisième année [de l'ère technique], il se peut que certains commencent à les rejeter, et nous devons faire attention à cela."

"Il semble y avoir eu beaucoup de progrès dans certaines de ces zones au cours des deux dernières années et je suis sûr qu'il en sera de même cette année. Par exemple, la suspension avant est très différente sur notre nouvelle voiture, car nous sommes passés à une suspension avant à tirants, que d'autres équipes ont également adoptée. Ce choix a été dicté par l'aérodynamique et non par des raisons mécaniques."

Un changement aérodynamique aussi audacieux que celui de Stake F1 associé aux nouveaux éléments mécaniques apportés à la C44 représentent, selon Key, un défi de taille : "Essayer de trouver le bon équilibre est un projet assez important mais l'équipe a fait un travail fantastique avec un projet très difficile pour produire quelque chose qui devrait fonctionner comme prévu."

Vidéo : Stake F1 dévoile la C44

"Bien sûr, l'aérodynamique domine, donc la plupart des éléments extérieurs que vous verrez ont pour but de générer un appui plus efficace. La carrosserie est un véritable champ de bataille sur ces voitures, bien plus que sur la génération précédente. Nous pouvons voir des tendances s'y développer, et la direction que nous avons prise est beaucoup plus extrême que ce que nous avons fait l'année dernière."

"C'est aussi un nouveau départ pour l'équipe, mais plus en phase avec l'évolution de ces tendances, et peut-être un pas en avant supplémentaire. Je suis sûr que certains de nos concurrents ont fait des choses similaires, ce qui sera intéressant à voir. Bien sûr, sous la voiture, le plancher est l'endroit où la majorité de l'appui est généré. Nous avons une approche assez différente dans cette zone, un nouveau concept, et il semble que ce soit une solution assez prolifique en ce moment. Toutes ces choses sont nouvelles et il y a beaucoup plus sous la carrosserie."

Le shakedown de la Stake C44 aura lieu à Barcelone ce vendredi, dans le cadre d'une journée de tournage.