Les "dangereux" stands de Zandvoort inquiètent avant la course

La voie des stands de Zandvoort est la plus étroite de la saison en ce qui concerne la séparation entre les garages. Avant le début du week-end, le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a limité à 60 km/h (au lieu de 80 km/h en temps normal) la vitesse maximum des monoplaces dans la pitlane pour tenter de limiter les problèmes.

L'inquiétude principale porte sur la forte probabilité de voir des Safety Cars en piste lors de la course de ce dimanche, sur un tracé où les sorties de piste aboutissent soit sur un contact avec des barrière, soit sur un passage dans des bacs à gravier. Or, si de telles situations se produisaient en course et obligeaient à une neutralisation de l'épreuve, cela pourrait entraîner un important nombre d'arrêts au stand sur une courte période, avec les risques que cela pourrait engendrer en matière de trafic et de blocage.

"En ce qui concerne la pitlane, c'est la plus étroite de toute l'année", a déclaré le responsable de l'équipe McLaren, Andreas Seidl, interrogé par Motorsport.com. "À Monaco, nous avons environ 16 mètres je pense, entre les positions d'arrêt au stand, ici nous n'avons que 14 mètres. Donc c'est un défi."

"Nous nous sommes préparés à ce défi autant que nous le pouvions, en nous entraînant pour différents scénarios avec l'équipe des stands et les pilotes. Mais bien sûr, en entrant tous en même temps, cela peut causer des problèmes."

Toto Wolff, dont l'écurie Mercedes bénéficie de l'entrée au stand la plus "aisée" car son garage est le premier dans la pitlane, reconnaît que la situation présente des risques. "La voie des stands, comme les garages, pour moi, c'est vraiment comme une vraie course, comme au bon vieux temps, lorsque tout est juste comme il faut", a déclaré le directeur exécutif. "Mais évidemment, ce n'est pas le standard d'un nouveau circuit, et c'est tout aussi compliqué. Vous devez faire attention à ce qui se passe dans la voie des stands, et les pilotes le sauront et s'adapteront en conséquence."

Carlos Sainz, pilote Ferrari, a admis qu'il était préoccupé par la sécurité de son équipe. "C'est peut-être quelque chose dont on n'a pas assez parlé", a déclaré l'Espagnol, interrogé par Motorsport.com. "Mais la pitlane est plutôt dangereuse pour les mécaniciens, à cause de son étroitesse, donc j'espère que tout se passera bien demain. Et peut-être que nous pourrons la revoir pour l'avenir, parce que c'est honnêtement très étroit."

"Il est très difficile de se mettre sur notre emplacement, si Alpine fait un arrêt au stand", a déclaré le coéquipier de Sainz, Charles Leclerc. "Donc ça va être délicat si on y va tous en même temps."

Comme Sainz, Daniel Ricciardo (McLaren) a également souligné que la priorité était la sécurité des mécaniciens. Il a ajouté qu'il ressentait la responsabilité de rester calme dans le cockpit si quelque chose se passe mal lors de son arrêt et qu'il y a du retard.

"Je pense que c'est la voie des stands la plus étroite que nous ayons eue, peut-être plus étroite que Monaco", a noté l'Australien. "Et vous le ressentez. Si tout le monde arrive en même temps, il va y avoir beaucoup de gens tendus ! Mais vous devez en quelque sorte le voir comme une opportunité potentielle. Il pourrait y avoir du chaos, avec beaucoup de voitures et de confusion. Donc il faut rester cool, et essayer de rester calme. Et je pense que ça renforcera un peu la confiance de l'équipe des stands."

"Parce qu'évidemment, c'est eux qui sont dans la voie des stands. Et dans cette situation, ils se mettent d'une certaine manière en danger. Donc je pense que si vous restez calme, alors le groupe autour de vous reste calme. Je pense que c'est important. Nous avons fait assez d'essais ce week-end pour avoir une bonne confiance pour demain. Je crois que le seul souhait serait probablement que la pitlane soit plus grande."

A l'instar de Ricciardo, Seidl voit dans la confusion lors des arrêts au stand une chance potentielle de gagner du terrain. "Après le mauvais résultat que nous avons connu aujourd'hui lors des qualifications, il est évident que cela pourrait aussi nous ouvrir des opportunités demain. Parce que comme dit précédemment, c'est une piste où il est difficile de dépasser."

"D'un autre côté, comme vous l'avez déjà vu lors des séances d'essais et des qualifications, avec le tracé de la piste ici et les bacs à gravier, beaucoup de choses peuvent se produire avec les voitures de sécurité ou autre, dont nous pourrions bénéficier. Donc c'est important. Nous sommes toujours dans la partie demain pour toutes les opportunités qui pourraient se présenter. "

Avec Adam Cooper