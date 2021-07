Stats Autriche 2021 - 50e podium et 1er grand chelem pour Verstappen

Après chaque Grand Prix de la saison 2021, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la neuvième manche de la campagne, le GP d'Autriche.

L'épreuve et les inscrits

>>> Il s'agissait du 34e Grand Prix d'Autriche de l'Histoire de la F1, tous ayant eu lieu sur des pistes à proximité de la ville de Spielberg : Zeltweg, puis l'Österreichring, et enfin la nouvelle version de ce dernier, l'A1-Ring (désormais connu sous le nom de Red Bull Ring). Celui-ci a accueilli la F1 à 17 reprises de 1997 à 2003 et depuis 2014 (avec deux courses en 2020 et en 2021, l'une étant le Grand Prix de Styrie).

>>> Kimi Räikkönen a amélioré le record de départs en Grands Prix, qu'il détient déjà depuis le GP de l'Eifel 2020. Le Finlandais compte en effet 339 départs, mieux que Rubens Barrichello (323) et Fernando Alonso (321).

>>> Sergio Pérez est devenu le 19e pilote de l'Histoire et le cinquième en activité à prendre 200 départs en Grand Prix. C'est un de plus qu'Alain Prost.

Les qualifications

>>> Max Verstappen a signé la septième pole position de sa carrière, égalant Jacques Laffite.

>>> Il s'agissait de la 67e pole position de l'Histoire de Red Bull en F1 et de la 84e d'un moteur Honda.

>>> Max Verstappen était en première ligne pour la 21e fois de sa carrière, autant que John Surtees et Clay Regazzoni. C'était la première fois pour Lando Norris.

>>> Une McLaren était en première ligne pour la première fois depuis le Grand Prix du Brésil 2012 (Lewis Hamilton 1er, Jenson Button 2e).

>>> Pour la première fois, il n'y avait pas de Mercedes dans le top 3 des qualifications (Hamilton 4e, Bottas 5e) depuis le Grand Prix de Turquie 2020 (Hamilton 6e, Bottas 9e). Sur le sec, il faut remonter au Grand Prix du Mexique 2019 (Hamilton 4e, Bottas 6e).

>>> Septième, Yuki Tsunoda a réalisé la meilleure performance de sa jeune carrière en qualifications.

>>> George Russell maintient ses 100% de passages en Q2 lors de la saison 2021, neuf en neuf Grands Prix. Le Britannique reste par ailleurs invaincu par ses coéquipiers chez Williams depuis le début de sa carrière en Formule 1.

>>> Russell a par ailleurs obtenu la meilleure position sur la grille de sa carrière chez Williams, huitième grâce à la pénalité de Vettel mais aussi grâce à son tout premier passage en Q3 (neuvième en qualifications).

>>> C'est le meilleur résultat de Williams en qualifications depuis la neuvième place de Felipe Massa au Grand Prix du Japon 2017.

>>> Il n'y avait pas de Ferrari en Q3 (Sainz 11e, Leclerc 12e), une première depuis le Grand Prix de Bahreïn 2020 (Vettel 11e, Leclerc 12e).

>>> Dix-septième, Esteban Ocon a égalé sa pire performance en qualifications depuis le Grand Prix de Hongrie 2018 (18e).

La course

>>> Max Verstappen a remporté sa 15e victoire en Formule 1. Il égale Jenson Button.

>>> C'est le 70e succès de Red Bull en tant que constructeur et le 84e de Honda en tant que motoriste.

>>> Le Red Bull Ring est le circuit où Max Verstappen compte le plus de victoires, quatre en neuf participations (44% de réussite).

>>> C'est la première fois que Red Bull remporte cinq victoires consécutives depuis le début de l'ère turbo hybride en 2014.

>>> C'est la première fois que Mercedes perd cinq courses consécutives depuis le début de l'ère turbo hybride en 2014.

>>> C'est la première fois que Lewis Hamilton perd cinq courses consécutives depuis le début de la saison 2018 (six d'affilée du Grand Prix du Mexique 2017 au Grand Prix de Chine 2018).

>>> Max Verstappen a signé le 14e meilleur tour en course de sa carrière, égalant Jacky Ickx.

>>> Le meilleur tour de Verstappen était 1,562 seconde plus rapide que celui de son plus proche concurrent Carlos Sainz, un écart inédit depuis le Grand Prix d'Espagne 2020 (Valtteri Bottas 1,639 seconde plus rapide que Lewis Hamilton).

>>> Max Verstappen a mené une course de bout en bout pour la cinquième fois de sa carrière et la troisième de la saison. Il égale Juan Manuel Fangio, Stirling Moss, Jack Brabham et Mario Andretti.

>>> Max Verstappen a mené les 144 derniers tours de course en date. 500 Miles d'Indianapolis exclus, il n'est arrivé que 14 fois qu'un pilote fasse mieux dans l'Histoire de la F1. Le record revient à Alberto Ascari, avec 305 tours en tête du Grand Prix de Belgique 1952 au Grand Prix des Pays-Bas 1952. Au XXIe siècle, quatre autres pilotes ont mené plus de 140 tours d'affilée : Kimi Räikkönen en 2005, Mark Webber en 2010, Sebastian Vettel en 2012 et en 2013, et Lewis Hamilton en 2019.

>>> Max Verstappen a signé le premier grand chelem de sa carrière (pole position, meilleur tour et toute la course en tête). Il est le 25e pilote de l'Histoire à en avoir réussi un, aux côtés de Lewis Hamilton, Sebastian Vettel et Fernando Alonso notamment.

>>> C'est un 50e podium pour Max Verstappen, qui égale Jenson Button, un 61e pour Valtteri Bottas, qui surpasse Nelson Piquet, et un 4e pour Lando Norris, autant qu'Innes Ireland, Gunnar Nilsson et Heikki Kovalainen notamment.

>>> Bottas est monté sur le podium sept fois au Red Bull Ring, c'est le record sur ce circuit, et il ne fait aussi bien sur aucune autre piste.

>>> Bottas a mis un terme à une série de huit courses sans finir dans le top 2, sa pire depuis qu'il a rejoint Mercedes. En revanche, il reste sur 16 Grands Prix sans victoire.

>>> Lewis Hamilton a vu le podium lui échapper trois fois lors des cinq derniers Grands Prix, du jamais vu depuis la saison 2017.

>>> Max Verstappen a passé 403 tours en tête cette saison contre 122 pour Lewis Hamilton, avec cinq victoires à trois.

>>> Verstappen a parcouru 569 des 575 tours au programme depuis le début de la saison... dont 565 dans le top 3 !

>>> Sergio Pérez a réalisé trois tours consécutifs en 1'09"996, du 23e au 25e passage. C'est une constance inédite depuis les trois tours de Valtteri Bottas en 1'24"060 au Grand Prix de Mexico 2016.

>>> Lewis Hamilton améliore son record de courses consécutives à l'arrivée, avec 58. Daniel Ricciardo, lui, en est à 25.

>>> McLaren reste la seule écurie à avoir placé ses monoplaces à l'arrivée de toutes les courses en 2021.

>>> Lando Norris a fini huit des neuf premiers Grands Prix de la saison dans le top 5, personne ne fait mieux (huit également pour Verstappen). Il est aussi le seul pilote à avoir marqué des points à chaque course. Il reste sur 14 arrivées dans les points consécutives, de loin la meilleure série de sa jeune carrière.

>>> Lando Norris a marqué 59 de ses 247 points en Formule 1 au Red Bull Ring, soit 24%.

>>> Esteban Ocon a connu son 5e abandon au premier tour en 76 Grands Prix, soit 6,58%, le taux le plus élevé de la grille (rookies non compris). Rares sont les pilotes qui ont connu pire dans l'Histoire, même s'il y a par exemple Patrick Tambay (10/114, soit 8,77%) ou Pedro Lamy (5/32, soit 15,63%).

>>> Sebastian Vettel reste sur 32 courses sans victoire depuis le Grand Prix de Singapour 2019, du jamais vu depuis le début de sa carrière.