Stats Bahreïn - Le bilan détaillé des essais hivernaux 2021

Motorsport.com vous propose un bilan global des essais hivernaux 2021, en mettant en avant les meilleurs temps au tour des pilotes, ainsi que le kilométrage de chaque équipe et de chaque motoriste.

Les pneus Pirelli 2021

Avant d'entrer dans les chiffres, il convient de signaler que Pirelli apportait sur ces essais sa gamme 2021. Les pneus pour la saison à venir sont différents dans leur structure et leur profil des pneus de la saison précédente, donc leur comportement et leurs performances étaient particulièrement scrutés. Mario Isola, le responsable compétition de la firme italienne, n'en a pas dit beaucoup sur les écarts attendus entre les composés mais a tout de même livré quelques informations intéressantes.

"Tout au long des trois jours, tous les composés se sont bien comportés et aucun problème tel que le graining n'est apparu : seulement une légère abrasion sur les composés les plus tendres. Outre les conditions météorologiques, les temps au tour ont été naturellement influencés par les différentes charges de carburant utilisées par chaque équipe, ce qui rend les comparaisons de performances avec la course et les essais libres de l'année dernière à Bahreïn très difficiles."

"Il est également difficile d'évaluer avec précision la différence de performance entre les composés, en raison de l'évolution de la piste. Le plus facile à dire est probablement l'écart entre le C2 et le C3, qui est d'environ 0,5 seconde, tandis que l'écart entre le C3 et le C4 est plus important que prévu, le C4 ayant été utilisé par de nombreuses voitures lorsque la piste était à son maximum."

Temps et tours parcourus par pilote

Pilote Écurie Moteur Jour 1 Jour 2 Jour 3 Tours Verstappen Red Bull 1'30"674 1'28"960 203 Tsunoda AlphaTauri 1'32"727 1'32"684 1'29"053 185 Sainz Ferrari 1'31"919 1'33"072 1'29"611 192 Räikkönen Alfa Romeo 1'33"320 1'29"766 229 Hamilton Mercedes 1'32"912 1'33"399 1'30"025 154 Russell Williams 1'30"117 158 Ricciardo McLaren 1'32"203 1'32"215 1'30"144 173 Pérez Red Bull 1'31"682 1'30"187 166 Bottas Mercedes 1'36"850 1'30"289 1'32"406 150 Alonso Alpine 1'32"339 1'30"318 206 Gasly AlphaTauri 1'32"231 1'30"413 1'30"828 237 Stroll Aston Martin 1'31"782 (C3) 1'30"460 1'36"100 197 Leclerc Ferrari 1'33"242 1'30"886 1'30"486 212 Norris McLaren 1'30"889 1'30"586 1'30"661 154 Giovinazzi Alfa Romeo 1'31"945 1'30"780 193 Ocon Alpine 1'31"146 1'31"310 190 Mazepin Haas 1'34"798 1'33"101 1'31"531 213 Latifi Williams 1'31"672 132 Schumacher Haas 1'36"126 1'32"883 1'32"053 181 Vettel Aston Martin 1'33"742 (C3) 1'38"849 (C3) 1'35"041 117 Nissany Williams 1'34"789 83

Les pneus sont classés de C1 à C5, C1 étant la gomme la plus dure et C5 la plus tendre. L'indication (C3) désigne un pneu prototype.

Kilométrage par équipe et par motoriste

Écurie Kilomètres parcourus Moteur Kilomètres parcourus AlphaTauri 2284 Le circuit de Sakhir est long de

5,412 km Mercedes 7133 Alfa Romeo 2284 Ferrari 6603 Ferrari 2186 Honda 4281 Alpine 2143 Renault 2143 Haas 2132 Williams 2019 Red Bull

1997 McLaren 1770 Aston Martin

1699 Mercedes 1645

Tours par équipe et par motoriste

Écurie J1 J2 J3 Total Équivalence distances de course (57 tours) AlphaTauri 111 144 167 422 7,40 Alfa Romeo 131 125 166 422 7,40 Ferrari 116 129 159 404 7,09 Alpine 129 128 139 396 6,95 Haas 85 164 145 394 6,91 Williams 83 132 158 373 6,54 Red Bull

139 117 113 369 6,47 McLaren 91 104 132 327 5,74 Aston Martin

97 81 136 314 5,51 Mercedes 48 116 140 304 5,33

Moteur J1 J2 J3 Total Moy / nb

écuries motorisées Équivalence distances de course (57 tours) Mercedes 319 433 566 1318 329,5 23,12 Ferrari 332 418 470 1220 407 21,40 Honda 250 261 280 791 395,5 13,88 Renault 129 128 139 396 396 6,95