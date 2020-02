Stats Barcelone - Le bilan détaillé des essais hivernaux 2020

Motorsport.com vous propose un bilan global des essais hivernaux 2020, en mettant en avant les meilleurs temps au tour des pilotes, ainsi que le kilométrage de chaque équipe et de chaque motoriste.

Estimations Pirelli des différences entre pneus

Même si les pneus restent les mêmes qu'en 2019, les voitures ont évolué et sont naturellement devenues plus performantes. Aussi, les écarts de base annoncés l'an passé après les essais hivernaux ont été modifiés, ce d'autant plus que Pirelli a augmenté les pressions minimum pour ces tests, avec 1,5 psi de plus à l'avant et 2,0 psi de plus à l'arrière. Une situation qui devrait être la norme cette année pour composer avec les plus grandes charges subies par ces pneus développés fin 2018.

Pour rappel : cinq types de composés slicks étaient disponibles lors de ces trois premières journées, classés du plus dur (C1) au plus tendre (C5). Lors de chaque week-end de course, Pirelli apportera des pneus nommés tendres (rouges), mediums (jaunes) et durs (blancs) dont les composés varieront d'un circuit à l'autre.

Après ces essais hivernaux 2020,

Pirelli estime que sur un tour du circuit de Barcelone... Le est 0"4/0"5 plus rapide que le Le est 0"3 plus rapide que le Le est 0"4/0"5 plus rapide que le En revanche, l'information de l'écart entre pneus C1 et C2 n'a pas pu être estimée avec fiabilité.

Meilleur temps et tours parcourus par pilote

Pilote Écurie Moteur Meilleur temps Journée Tours parcourus Bottas 1.15.732 3 437 Verstappen 1.16.269 6 414 Ricciardo 1.16.276 6 367 Leclerc 1.16.360 6 442 Hamilton 1.16.410 6 466 Ocon 1.16.433 6 376 Pérez 1.16.634 6 441 Sainz 1.16.820 6 446 Vettel 1.16.841 5 402 Russell 1.16.871 6 394 Kvyat 1.16.914 6 399 Kubica 1.16.942 4 112 Grosjean 1.17.037 6 399 Gasly 1.17.066 5 370 Räikkönen 1.17.091 2 300 Stroll 1.17.118 5 341 Latifi 1.17.313 5 343 Giovinazzi 1.17.469 3 323 Magnussen 1.17.495 6 250 Albon 1.17.550 4 366 Norris 1.17.573 4 356

Kilométrage par équipe et par motoriste

Écurie Kilomètres parcourus Moteur Kilomètres parcourus Mercedes 4194 Le circuit de Barcelona-Catalunya est long de

4,655 km Mercedes 11223 Ferrari 3906 Ferrari 10311 McLaren 3705 Honda 7178 Racing Point 3626 Renault 7145 Red Bull 3617 AlphaTauri 3561 Renault 3440 Alfa Romeo 3417 Williams 3403 Haas 2989

Tours par équipe et par motoriste

Écurie J1 J2 J3 J4 J5 J6 Total Équivalence distances de course (66 tours) Mercedes 173 183 138 179 61 167 901 13,65 Ferrari 132 122 100 164 144 177 839 12,71 McLaren 161 137 125 102 112 159 796 12,06 R. Point 108 145 116 127 130 153 779 11,80 Red Bull 168 134 169 112 91 103 777 11,77 AlphaTauri 116 147 121 86 138 157 765 11,59 Renault 118 93 169 127 96 136 739 11,20 A. Romeo 138 134 152 104 91 115 734 11,12 Williams 136 116 72 106 158 143 731 11,08 Haas 104 158 52 107 110 111 642 9,73

Moteur J1 J2 J3 J4 J5 J6 Total Moy / nb

écuries motorisées Équivalence distances de course (66 tours) Mercedes

(Mercedes/Racing Point/

Williams) 417 444 326 412 349 463 2411 804 36,53 Ferrari

(Ferrari/Haas/Alfa Romeo) 374 414 304 375 345 403 2215 738 33,56 Honda

(Red Bull/AlphaTauri) 284 281 290 198 229 260 1542 771 23,36 Renault

(Renault/McLaren) 279 230 294 229 208 295 1535 767,5 23,26

