Red Bull, Ferrari, Mercedes : les stats des essais hivernaux 2022

Motorsport.com vous propose un bilan global des essais hivernaux 2022, en mettant en avant les données pneumatiques, les drapeaux rouges, les meilleurs temps au tour des pilotes, ainsi que le kilométrage de chaque équipe et de chaque motoriste.

Les pneus Pirelli 2022

La nouvelle génération de F1 n'est pas le seul changement majeur de la campagne qui s'ouvrira le mois prochain. Les pneus passent de 13 à 18 pouces, une évolution qui entraîne divers changements, les principaux et le plus visuel étant, en dehors de la taille, un flanc bien plus étroit. Le comportement et l'usure des gommes sont évidemment des paramètres importants sur lesquels les écuries doivent travailler, en plus de tenter de comprendre leur monoplace.

Pirelli a pu mesurer de façon plus précise l'écart en temps entre les composés à Bahreïn. L'objectif initial, qui était d'avoir 0,5 seconde entre chaque type de gomme, n'a pas été atteint sur ce roulage préliminaire. Toutefois le manufacturier estime que la méconnaissance globale des monoplaces et le manque d'optimisation jouent un rôle et que l'écart entre composés devrait progressivement se réduire.

Pour le moment, voici la donne en prenant comme base le circuit de Sakhir :

Écart entre et Entre 0,8 et 1,0 seconde Écart entre et Écart entre et Écart entre et Quasiment aucun écart

Il faudra cependant attendre de voir comment cela évolue au fil des premiers Grands Prix. Pour rappel, les pneus C1-C2-C3 seront utilisés à Bahreïn, les C2-C3-C4 à Djeddah et les C2-C3-C5 à Melbourne.

Les drapeaux rouges

Onze drapeaux rouges ont été brandis lors des trois journées des tests de Sakhir, avec en réalité huit "incidents" puisque trois d'entre eux étaient des tests FIA qui précédaient des simulations de départs arrêtés ou lancés. Des huit soucis rencontrés par des écuries, seuls trois ont véritablement concerné un problème technique important : l'incendie des freins arrière de la Williams et les deux problèmes rencontrés par l'Alfa Romeo.

Pilote (voiture) Cause Jour 1 (matin) Stroll (Aston Martin) Perte de grille aéro Jour 1 (matin) Pérez (Red Bull) Tête-à-queue Jour 2 (matin) Latifi (Williams) Freins / incendie Jour 2 (matin) Test FIA Jour 2 (matin) Bottas (Alfa Romeo) Hydraulique Jour 2 (après-midi) Ocon (Alpine) Vibration Jour 2 (après-midi) Norris (McLaren) ? Jour 2 (après-midi) Test FIA Jour 3 (matin) Test FIA Jour 3 (après-midi) Schumacher (Haas) Tête-à-queue Jour 3 (après-midi) Bottas (Alfa Romeo) ?

Temps et tours parcourus par pilote

Rappelons que, comme souvent lors des essais hivernaux, les informations à notre disposition sont limitées. Et surtout qu'elles demeurent très compliquées à mettre en perspective. C'est d'autant plus vrai que les monoplaces sont totalement nouvelles.

Aussi, le tableau ci-dessous rassemble les meilleurs temps de chaque journée pour chaque pilote et les gommes utilisées pour les signer, et n'a pas prétention à fixer une hiérarchie quelconque, d'autant plus que les écarts entre les composés ne sont pas encore bien compris par Pirelli et que les conditions de roulage différaient.

Pilote Écurie Moteur J4 J5 J6 Tours Verstappen Red Bull 1'34"011 1'31"720 139 Schumacher Haas 1'37"846 1'32"241 108 Leclerc Ferrari 1'34"531 1'34"366 1'32"415 169 Alonso Alpine 1'36"745 1'32"698 146 Russell Mercedes 1'35"941 1'38"585(C2) 1'32"759 198 Bottas Alfa Romeo 1'35"495 1'36"987 1'32"985 159 Tsunoda AlphaTauri 1'36"802 1'33"002 177 Pérez Red Bull 1'35"977 1'33"105 181 Norris McLaren 1'35"356 1'34"609 1'33"191 200 Magnussen Haas 1'33"207 1'38"616 98 Sainz Ferrari 1'34"359 1'33"532 1'34"905 180 Vettel Aston Martin 1'35"706 1'36"020 1'33"821 166 Gasly AlphaTauri 1'33"902 1'34"865 194 Zhou Alfa Romeo 1'37"164 1'39"984(C2) 1'33"959 184 Stroll Aston Martin 1'34"736 1'34"064 1'36"029 173 Hamilton Mercedes 1'36"365 1'34"141 1'36"217 187 Ocon Alpine 1'36"768 1'34"276 153 Albon Williams 1'35"070 1'35"171 122 Latifi Williams 1'39"845(C2) 1'35"634 136 Fittipaldi Haas 1'38"527 (C2)

47

Les pneus sont classés de C1 à C5, C1 étant la gomme la plus dure et C5 la plus tendre. La mention (C2) correspond à un pneu prototype de ce composé.



Kilomètres par équipe

Écurie J1 à J3

J4

J5

J6

J4 à J6

Total essais

+ Équivalence du total en

nombre de GP* Ferrari 2052,3 627,8 617,0 644,0 1888,8 3941,1 12,78 Mercedes 1837,3 660,3 617,0 806,4 2083,6 3920,9 12,72 AlphaTauri 1439,9 557,4 649,4 801,0 2007,9 3447,8 11,18 Red Bull 1673,7 746,9 465,4 519,6 1731,8 3405,5 11,04 Aston M. 1383,8 481,7 627,8 725,2 1834,7 3218,5 10,44 Williams 1622,2 562,8 64,9 768,5 1396,3 3018,5 9,79 Alpine 1234,2 357,2 600,7 660,3 1618,2 2852,4 9,25 McLaren 1715,7 270,6 324,7 487,1 1082,4 2798,1 9,07 Alfa R. 818,1 649,4 395,1 811,8 1856,3 2674,4 8,67 Haas 748,0 254,4 449,2 665,7 1369,2 2117,2 6,87

Kilomètres par motoriste

Moteur J1 à J3

J4

J5

J6

J4 à J6

Total essais

+ Moyenne

par écurie

+ Équivalence du total en

nombre de GP* Mercedes 6559,0 1975,4 1634,4 2787,2 6397,0 12956,0 3239,0 42,02 Ferrari 3618,5 1531,6 1461,2 2121,5 5114,3 8732,8 2910,9 28,32 Red Bull 3113,6 1304,3 1114,9 1320,5 3739,7 6853,2 3426,6 22,23 Renault 1234,2 357,2 600,7 660,3 1618,2 2852,4 2852,4 9,25

*La distance de course respective des GP d'Espagne et de Bahreïn est de 308,424 et 308,238 km.