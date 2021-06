Stats France 2021 - Pas un abandon à signaler !

Après chaque Grand Prix de la saison 2021, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la septième manche de la campagne, le GP de France.

L'épreuve et les inscrits

>>> Il s'agissait du 61e Grand Prix de France de l'Histoire de la F1, ce qui en fait la sixième épreuve la plus disputée. Le record revient aux Grands Prix d'Italie et de Grande-Bretagne, avec 71 éditions chacun.

>>> Ces 61 Grands Prix ont eu lieu sur sept circuits différents, le plus prolifique étant Magny-Cours avec 18 éditions de 1991 à 2008. Le Circuit Paul Ricard, pour sa part, a accueilli la Formule 1 à 17 reprises entre 1971 et 2021.

>>> Kimi Räikkönen a amélioré le record de départs en Grands Prix, qu'il détient déjà depuis le GP de l'Eifel 2020. Le Finlandais compte en effet 337 départs, mieux que Rubens Barrichello (323) et Fernando Alonso (319).

>>> Carlos Sainz a pris le 125e départ en Grand Prix de sa carrière.

Les qualifications

>>> Max Verstappen a signé la cinquième pole position de sa carrière, égalant notamment Giuseppe Farina, Patrick Tambay et Keke Rosberg.

>>> Il s'agissait de la 65e pole position de l'Histoire de Red Bull en F1 et de la 82e d'un moteur Honda.

>>> Max Verstappen était en première ligne pour la 19e fois de sa carrière, autant que Chris Amon et Ralf Schumacher. C'était la 164e fois pour Lewis Hamilton, c'est toujours un record.

>>> Valtteri Bottas s'est qualifié troisième, à la position qu'il a la plus occupée sur la grille dans sa carrière : 34 fois en 162 départs (21%).

>>> Le top 3 des qualifications était composé de Hamilton, Verstappen et Bottas pour la 20e fois en 86 courses depuis début 2017, soit 23,25% du temps.

>>> Mick Schumacher est passé en Q2 pour la première fois de sa jeune carrière, même s'il n'a pu participer à cette séance à cause d'un accident en fin de Q1.

>>> George Russell maintient ses 100% de passages en Q2 lors de la saison 2021, sept en sept Grands Prix. Le Britannique reste par ailleurs invaincu par ses coéquipiers chez Williams depuis le début de sa carrière en Formule 1, même s'il n'avait cette fois que deux millièmes d'avance sur Nicholas Latifi.

>>> Victime d'un accident, Yuki Tsunoda a été éliminé en Q1 pour la quatrième fois en sept Grands Prix.

La course

>>> Max Verstappen a remporté sa 13e victoire en Formule 1. Il égale Alberto Ascari et David Coulthard.

>>> C'est le 68e succès de Red Bull en tant que constructeur et le 82e de Honda en tant que motoriste.

>>> C'est la première fois que Red Bull remporte trois victoires consécutives depuis le début de l'ère turbo hybride en 2014.

>>> Max Verstappen a signé le 13e meilleur tour en course de sa carrière, égalant Alan Jones et Riccardo Patrese.

>>> Max Verstappen est devenu le 46e pilote de l'Histoire à réaliser un hat-trick (pole position, victoire et meilleur tour en course).

>>> C'est un 48e podium pour Max Verstappen, qui égale Gerhard Berger, un 170e pour Lewis Hamilton, c'est toujours un record, et un 12e pour Sergio Pérez, autant que Stefan Johansson, Robert Kubica et Charles Leclerc.

>>> Red Bull a signé un double podium pour la deuxième fois seulement depuis le début de la saison 2018 (Bahreïn 2020 : Verstappen deuxième, Albon troisième).

>>> Max Verstappen a passé 261 tours en tête cette saison contre 122 pour Lewis Hamilton, mais ils ont trois victoires chacun.

>>> Lewis Hamilton améliore son record de courses consécutives à l'arrivée, avec 56. Daniel Ricciardo, lui, en est à 23.

>>> Tous les pilotes au départ de la course étaient à l'arrivée. C'est la dixième fois que cela se produit en 1042 Grands Prix dans l'Histoire de la F1, et la sixième depuis le début de l'ère turbo hybride (en 145 courses).

>>> McLaren reste la seule écurie à avoir placé ses monoplaces à l'arrivée de toutes les courses en 2021.

>>> Lando Norris a fini six des sept premiers Grands Prix de la saison dans le top 5, personne ne fait mieux (six également pour Verstappen et Pérez). Il est aussi le seul pilote à avoir marqué des points à chaque course. Il reste sur 12 arrivées dans les points consécutives, de loin la meilleure série de sa jeune carrière.

>>> Valtteri Bottas reste sur 14 Grands Prix sans victoire, mais aussi sept courses sans finir dans le top 2, soit sa pire série depuis qu'il a rejoint Mercedes.

>>> Le numéro 16, Charles Leclerc, a fini 16e pour la première fois de sa carrière. C'est son pire résultat à l'arrivée depuis sa 19e place dans son troisième Grand Prix, en Chine en 2018.

>>> Sebastian Vettel reste sur 30 courses sans victoire depuis le Grand Prix de Singapour 2019, du jamais vu depuis le début de sa carrière.