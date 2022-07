Stats France 2022 - Verstappen égale Stewart

Charger le lecteur audio

Après chaque Grand Prix de la saison 2022, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la douzième manche de la campagne, le GP de France.

L'épreuve et les inscrits

Les monoplaces s'installent sur la grille de départ

>>> Il s'agissait de la 62e édition du Grand Prix de France, sixième épreuve la plus disputée dans l'Histoire de la Formule 1.

>>> Le Circuit Paul Ricard accueillait la F1 pour la 18e fois, autant que Magny-Cours.

>>> Fernando Alonso a pris son 346e départ en F1, ce qui le rapproche à quatre longueurs du record de Grands Prix disputés, détenu par Kimi Räikkönen (350).

>>> Lewis Hamilton participait à son 300e Grand Prix. Il est le sixième pilote à atteindre ce cap, après Rubens Barrichello, Michael Schumacher, Jenson Button, Alonso et Räikkönen.

>>> Les 300 Grands Prix de Lewis Hamilton avec les moteurs Mercedes sont un record, et de loin. Son dauphin est Kimi Räikkönen : 209 Grands Prix avec Ferrari. Rappelons que Hamilton détient aussi le record du nombre de GP dans la même écurie (190 chez Mercedes, contre 180 chez Ferrari pour Michael Schumacher).

>>> C'était le 130e Grand Prix de Max Verstappen chez Red Bull Racing, surpassant le record de Mark Webber.

Les qualifications

Charles Leclerc (Ferrari), auteur de la pole position

>>> Charles Leclerc a signé la 16e pole position de sa carrière, égalant Stirling Moss, Felipe Massa... et Max Verstappen.

>>> Il s'agissait de la 238e pole position de Ferrari en tant que constructeur et la 239e en tant que motoriste, ce sont des records.

>>> Leclerc est le troisième pilote ayant offert le plus de poles à Ferrari (16), après Michael Schumacher (58) et Niki Lauda (23).

>>> Charles Leclerc s'est élancé en première ligne pour la 20e fois de sa carrière, surpassant Chris Amon et Ralf Schumacher. C'était la 37e fois pour Max Verstappen, autant que Stirling Moss, David Coulthard et Mark Webber.

>>> Lando Norris était cinquième sur la grille de départ, la position qu'il a le plus occupée (9 fois) à l'exception de la huitième (13 fois).

>>> Malgré le potentiel de sa Haas, Mick Schumacher s'est qualifié 19e ou 20e à trois reprises lors des cinq derniers Grands Prix.

La course

Max Verstappen (Red Bull) devant les Mercedes

>>> Max Verstappen a remporté sa 27e victoire en Grand Prix, égalant Jackie Stewart. Ce dernier a toutefois connu ces succès en 99 courses, contre 153 pour le Néerlandais.

>>> Red Bull a remporté sa 83e victoire en tant que constructeur et la 8e en tant que motoriste.

>>> C'est la première fois qu'un Grand Prix au Castellet n'est pas remporté par l'auteur de la pole position depuis 1990 (Nigel Mansell en pole, Alain Prost vainqueur).

>>> Carlos Sainz a obtenu son troisième meilleur tour en course, égalant notamment Jochen Rindt, Keke Rosberg et Pierre Gasly.

>>> C'est un 69e podium en Formule 1 pour Max Verstappen, qui surpasse Rubens Barrichello, un 187e pour Lewis Hamilton, détenteur du record, et un 5e pour George Russell, qui égale Piero Taruffi, Andrea de Cesaris et Olivier Panis.

>>> Hamilton et Verstappen ont désormais partagé le podium 50 fois, c'est moins que le record du duo Hamilton-Vettel (56). Suivent Hamilton-Rosberg (45) et Prost-Senna (41).

>>> Hamilton a fini deuxième pour la 49e fois de sa carrière, c'est toujours un record. Il devance Michael Schumacher (43).

>>> Avec Hamilton 2e et Russell 3e, Mercedes a signé son premier double podium depuis le Grand Prix d'Arabie saoudite 2021 (Hamilton 1er, Bottas 3e).

>>> Max Verstappen a passé le cap des 1500 tours en tête (1527), il est 13e de la hiérarchie historique.

>>> Mercedes a marqué 136 points lors des cinq derniers Grands Prix, contre 115 pour Ferrari. Red Bull en a engrangé 161.

George Russell (Mercedes) devance Carlos Sainz (Ferrari)

>>> Huitième, Esteban Ocon a marqué des points au Grand Prix de France pour la première fois (abandon en 2018, absent en 2019, 14e en 2021).

>>> Daniel Ricciardo a marqué des points deux fois d'affilée, au Red Bull Ring et au Castellet. C'est inédit lors des 20 derniers Grands Prix.

>>> Fernando Alonso a désormais parcouru 18 672 tours en Grand Prix, battant le record de Kimi Räikkönen (18 621).

>>> Encore un abandon pour Zhou Guanyu, qui a de loin le pire taux du plateau actuel (41,67% d'abandons, 5/12). Il devance un autre pilote qui n'a pas vu l'arrivée hier, Nicholas Latifi (11/51, soit 21,57%). Ce dernier reste sur deux abandons d'affilée.

>>> Lewis Hamilton, en revanche, demeure le seul pilote à avoir fini toutes les courses de la saison 2022 et reste même sur 20 Grands Prix consécutifs à l'arrivée. Son taux d'abandons depuis le début de sa carrière est le plus faible parmi tous les pilotes ayant plus de 40 départs à leur actif (9%).

>>> Leclerc a toujours le pire taux de conversion de pole position en victoire au sein du plateau actuel (parmi les pilotes ayant fait plusieurs poles) : ses 16 poles n'ont abouti qu'à quatre victoires (25%) pour huit autres arrivées dans le top 4, trois abandons et un non-départ. Valtteri Bottas a un palmarès similaire (20 poles pour 6 victoires, soit 30% de concrétisation). Historiquement, parmi les pilotes ayant signé plus de cinq poles, la palme revient à René Arnoux (deux victoires à l'occasion de ses 18 poles, dont la moitié ont été suivies par un abandon).

>>> Leclerc a enregistré les trois derniers abandons d'un pilote en tête d'un Grand Prix.