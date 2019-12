Stats - Hamilton bat encore des records

Quatre moteurs au losange en Q3, avec les McLaren et les Renault de la septième à la dixième place des qualifications, c'est la troisième fois de la saison que cela se produit après le Canada et la Russie.

C'est le sixième grand chelem (pole, victoire, meilleur tour et toute la course en tête) de Hamilton. Il n'est pas encore au niveau du recordman Jim Clark (huit grands chelems en 72 courses). Seuls 6% des Grands Prix ont donné lieu à une telle performance depuis la création du Championnat du monde de Formule 1.

Hamilton a battu le record du nombre de points en une saison (413/546), qu'il avait déjà établi la saison dernière (408/525). Il n'a toutefois marqué que 75,64% des points possibles en 2019, quand Jim Clark a inscrit 100% des unités disponibles en 1963 et en 1965, grâce à la règle selon laquelle seuls les six meilleurs résultats comptaient (sur dix). Autrement, la palme revient à Michael Schumacher en 2002 (144/170, soit 84,71% des points possibles).

Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes demeure invaincu à Abu Dhabi depuis 2014, que ce soit en qualifications ou en course : trois poles et quatre victoires pour Hamilton, deux poles et une victoire pour Nico Rosberg, une pole et une victoire pour Valtteri Bottas.