Stats Hongrie 2021 - Ocon hisse haut les couleurs françaises !

Après chaque Grand Prix de la saison 2021, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la 11e manche de la campagne, le GP de Hongrie.

L'épreuve et les inscrits

>>> Il s'agissait du 36e Grand Prix de Hongrie de l'Histoire de la F1. C'est le 11e Grand Prix le plus disputé, devant les GP du Japon et de l'Australie (35 éditions chacun). L'épreuve est au calendrier de la F1 sans discontinuer depuis son introduction en 1986 et s'est tout le temps courue sur le circuit du Hungaroring, même si ce dernier a connu des configurations différentes au fil de son histoire.

>>> Kimi Räikkönen a amélioré le record de départs en Grands Prix, qu'il détient déjà depuis le GP de l'Eifel 2020. Le Finlandais compte en effet 341 départs, mieux que Rubens Barrichello et Fernando Alonso (323 chacun).

Les qualifications

>>> Lewis Hamilton a signé la 101e pole position de sa carrière, améliorant encore le record dans le domaine.

>>> Il s'agissait de la huitième pole du Britannique au Hungaroring, où il est donc devenu l'unique détenteur du record de poles puisque Michael Schumacher en a signé sept. C'est le second circuit sur lequel Hamilton a signé huit poles, avec celui de Melbourne. C'est un record co-détenu avec Ayrton Senna (à Imola) et Schumacher (à Suzuka).

>>> Hamilton a mis fin à une série de six Grands Prix consécutifs sans pole position. Pour trouver trace d'une série similaire, il faut remonter à 2019 où la disette avait même été pire avec neuf épreuves de suite sans pole entre les GP de Hongrie et du Brésil.

>>> Il s'agissait de la 130e pole de l'Histoire de Mercedes en F1 et de la 213e d'un moteur à l'étoile.

>>> Hamilton était en première ligne pour la 167e fois de sa carrière, améliorant encore le record dans le domaine. C'était la 42e fois pour Valtteri Bottas, soit autant que Graham Hill et Jackie Stewart.

>>> Ce n'était que la deuxième fois que de la saison 2021 que les Mercedes monopolisaient la première ligne, après le Grand Prix du Portugal (dans l'ordre inverse).

>>> Pour la première fois de l'année, George Russell n'a pas atteint la Q2, mais il demeure invaincu chez Williams depuis le début de sa carrière.

La course

>>> Esteban Ocon a remporté sa première victoire en Formule 1. Il est devenu le 111e pilote de l'Histoire à remporter un Grand Prix et le 14e Français.

>>> C'est également le premier succès d'Alpine en tant que constructeur et la 169e victoire de Renault en tant que motoriste. L'usine d'Enstone, base de l'écurie française, connaît la victoire sous sa quatrième identité différente après Benetton, Renault et Lotus.

>>> Alpine est le quatrième constructeur tricolore à remporter un GP en F1 après Matra, Ligier et Renault.

>>> Il fallait remonter au Grand Prix du Japon 2008, à Fuji, pour trouver trace d'une victoire d'une écurie française, grâce à Renault (et Fernando Alonso).

>>> Pour une victoire d'un pilote français au volant d'une voiture d'un constructeur français, il faut remonter au Grand Prix de Monaco 1996, avec Olivier Panis au volant d'une Ligier à moteur Mugen Honda.

>>> Et enfin, pour un succès d'un pilote français au volant d'une voiture française équipée d'un moteur français, il faut remonter au Grand Prix d'Autriche 1983, avec Alain Prost au volant d'une Renault.

>>> Ocon a mené ce dimanche ses premiers tours en Formule 1 (65 au total).

>>> C'est un 2e podium pour Ocon en carrière, un 173e pour Hamilton, c'est toujours un record, et un 4e pour Carlos Sainz*.

>>> Sainz est d'ailleurs à la tête d'une statistique étonnante : la moitié de ses podiums ont été obtenus sur tapis vert (Brésil 2019 et Hongrie 2021)*.

>>> La quatrième place obtenue par Fernando Alonso constitue son meilleur résultat de la saison*.

>>> Alonso a battu le record de l'intervalle le plus long entre deux Grands Prix menés dans une carrière, avec 7 ans et 5 jours entre le GP de Hongrie 2014 et celui de 2021. Le précédent record appartenait à Sergio Pérez, avec 6 ans, 4 mois et 24 jours entre les GP d'Autriche 2014 et de Turquie 2020.

>>> Pierre Gasly a signé le 3e meilleur tour en course de sa carrière, égalant notamment Jochen Rindt ou Keke Rosberg.

>>> Sixième, Yuki Tsunoda a signé son meilleur résultat en carrière*.

>>> Septième*, Nicholas Latifi a signé son meilleur résultat en carrière et inscrit ses premiers points en F1. Il est le 345e pilote de l'Histoire à inscrire au moins un demi-point en discipline reine.

>>> Huitième, George Russell a signé son meilleur résultat en carrière*. Lors de sa pige chez Mercedes au GP de Sakhir 2020, il avait en effet terminé neuvième.

>>> Il s'agit de la première double arrivée dans les points pour Williams depuis le Grand Prix d'Italie 2018 (Lance Stroll neuvième et Sergey Sirotkin dixième).

>>> Lewis Hamilton améliore son record de courses consécutives à l'arrivée, avec 60. Daniel Ricciardo, lui, en est à 27.

>>> Pour la première fois de l'année, une McLaren n'a pas terminé une course.

>>> Pour la première fois de l'année également, Lando Norris n'inscrit pas de point au terme d'un Grand Prix. Il était le dernier pilote dans ce cas.

>>> Valtteri Bottas reste sur 18 Grands Prix sans victoire, c'est inédit depuis la saison 2018.

>>> Bottas a abandonné dans le premier tour d'une course de F1 pour la première fois de sa carrière.

>>> Sebastian Vettel reste sur 34 courses sans victoire depuis le Grand Prix de Singapour 2019, du jamais vu depuis le début de sa carrière.

*Les statistiques suivies d'un astérisque sont sujettes à la confirmation de la disqualification de Sebastian Vettel.