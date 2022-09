Stats Italie 2022 - De Vries comme Villeneuve et Rosberg

Charger le lecteur audio

Après chaque Grand Prix de la saison 2022, Motorsport.com vous propose de retrouver une compilation des statistiques marquantes. Voici les chiffres et les données intéressantes après la seizième manche de la campagne, le GP d'Italie.

L'épreuve et les inscrits

>>> Il s'agissait de la 73e édition du Grand Prix d'Italie, l'une des deux seules épreuves immanquablement présentes au calendrier du Championnat du monde avec le Grand Prix de Grande-Bretagne.

>>> Monza est le circuit qui a accueilli la F1 le plus souvent : c'était la 72e fois, une édition du GP d'Italie ayant eu lieu à Imola.

>>> Monza compte 40 vainqueurs différents, c'est un record. Michael Schumacher et Lewis Hamilton sont les seuls pilotes à s'y être imposés plus de trois fois, avec cinq réalisations chacun.

>>> Fernando Alonso a pris son 350e départ en F1, égalant le record de Grands Prix disputés de Kimi Räikkönen.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team

>>> À l'inverse, Nyck de Vries a disputé son tout premier Grand Prix de F1, devenant le 772e pilote de l'Histoire à prendre le départ.

>>> Les Pays-Bas étaient représentés en nombre ce week-end, ce qui n'arrive pas souvent puisque c'est la première fois que deux pilotes néerlandais sont au départ depuis Christijan Albers et Robert Doornbos au Grand Prix du Brésil 2006.

>>> Aussi, en roulant pour Aston Martin en EL1 puis chez Williams pour le reste du week-end, Nyck de Vries a porté les couleurs de deux équipes lors d'un même week-end. La dernière fois que cela est arrivé, c'était également au Grand Prix d'Italie, en 1978. Harald Ertl a été non-préqualifié sur Ensign puis a tenté de se qualifier pour la course sur une ATS.

Les qualifications

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, dans la voie des stands

>>> Charles Leclerc a signé la 17e pole position de sa carrière, égalant Jackie Stewart et Max Verstappen.

>>> Il s'agissait de la 240e pole position de Ferrari en tant que constructeur et la 241e en tant que motoriste, ce sont toujours des records.

>>> Huit pole positions en une saison pour un pilote Ferrari ? C'est ce que vient d'accomplir Leclerc, et c'est du jamais-vu depuis Michael Schumacher en 2004. Schumacher avait également réalisé cette performance (ou mieux) en 2000 et en 2001, tout comme Niki Lauda en 1975.

>>> Leclerc s'élançait de la première ligne pour la 22e fois de sa carrière, autant que Dan Gurney et Carlos Reutemann. C'était la quatrième fois pour Russell, égalant notamment Wolfgang von Trips, Robert Kubica et Sergio Pérez.

>>> Cinquième, Lewis Hamilton ne s'est pas qualifié dans le top 3 en 16 Grands Prix cette saison. C'est inédit dans sa carrière (précédent "record" personnel : 11 GP du Brésil 2008 à l'Europe 2009).

>>> Qualifié huitième mais prenant le départ en quatrième position en raison des pénalités, Daniel Ricciardo a retrouvé les deux premières lignes de la grille pour la première fois depuis... sa victoire à Monza, il y a un an.

>>> Il s'agissait également de la meilleure position de départ de l'année pour Lando Norris (troisième), Pierre Gasly (cinquième), Zhou Guanyu (neuvième) et Nicholas Latifi (dixième).

>>> Pour la neuvième fois de l'année, Sebastian Vettel a été éliminé en Q1. C'est plus que toutes ses éliminations en Q1 lors de ses années chez Red Bull et Ferrari, entre 2009 et 2020.

La course

Max Verstappen, Red Bull Racing, fête sa victoire avec son équipe dans le parc fermé

>>> Max Verstappen a remporté sa 31e victoire en Grand Prix. Il est désormais septième, à égalité avec Nigel Mansell, dans la hiérarchie historique.

>>> C'est la 11e victoire de Verstappen en 16 Grands Prix cette saison. Cela représente 68,75% de réussite ; seuls Alberto Ascari (6/8 en 1952), Michael Schumacher (13/18 en 2004) et Jim Clark (7/10 en 1963) ont fait mieux.

>>> Verstappen améliore son propre record en s'étant imposé depuis sept emplacements différents de la grille dans une année (premier, deuxième, troisième, quatrième, septième, dixième, quatorzième).

>>> Avant sa victoire à Monza cette année, Verstappen n'avait complété qu'un seul tour en tête sur ce circuit (en 2021).

>>> Red Bull a obtenu sa 87e victoire en tant que constructeur et la 12e en tant que motoriste.

>>> Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est la première fois dans l'ère turbo hybride que Red Bull monte sur le podium au Grand Prix d'Italie.

>>> Deuxième, Charles Leclerc a encore vu son taux de conversion de pole position en victoire s'abaisser : ses 17 poles n'ont abouti qu'à quatre victoires (23,5%). Historiquement, parmi les pilotes ayant signé plus de cinq poles, la palme revient à René Arnoux (deux victoires à l'occasion de ses 18 poles, dont la moitié ont été suivies par un abandon).

>>> En passant 19 tours en tête à Monza, Charles Leclerc a porté son total 2022 à 1584 km en tête (près de 33% des kilomètres totaux). Ce pourcentage est plus élevé que ceux de Juan Manuel Fangio en 1951, Jackie Stewart en 1973, Alain Prost en 1989, Jacques Villeneuve en 1997, Michael Schumacher 2003, Fernando Alonso en 2005, Kimi Räikkönen en 2007, Lewis Hamilton en 2008, Jenson Button en 2009 et Sebastian Vettel en 2012, tous Champions du monde à l'issue de ces saisons.

>>> Sergio Pérez a signé son neuvième meilleur tour en course, autant que Denny Hulme, Ronnie Peterson et Jacques Villeneuve.

>>> C'est un 73e podium en Formule 1 pour Max Verstappen, un 20e pour Charles Leclerc (qui égale Nino Farina et John Watson) et un huitième pour George Russell (autant que Lorenzo Bandini et Jean-Pierre Beltoise, notamment).

>>> C'est la 17e course d'affilée sans victoire de Lewis Hamilton, un record.

Nyck de Vries et l'équipe Williams fêtent les premiers points du Néerlandais

>>> En achevant sa première course dans les points, Nyck de Vries est devenu le 78e pilote de l'Histoire à réaliser une telle performance. Zhou Guanyu, Yuki Tsunoda, Stoffel Vandoorne, Carlos Sainz et Felipe Nasr font partie des derniers à avoir fait de même.

>>> En revanche, seuls trois pilotes l'ont fait sur une Williams : Jacques Villeneuve en 1996, Nico Rosberg en 2006 et Nyck de Vries ce dimanche.

>>> Enfin, c'est la première fois qu'une voiture portant le numéro 45 a inscrit des points !

>>> Nyck de Vries a été élu "Pilote du Jour", c'est la première fois que ce titre est attribué à un pilote lors de son premier Grand Prix.

>>> Fernando Alonso a mis fin à sa meilleure série depuis le début de saison 2014 en ayant délaissé le top 10.

>>> Et pour la première fois depuis Imola, aucune Alpine n'a terminé dans les points.

>>> Valtteri Bottas n'a pas marqué de points pour la septième fois de suite. Du jamais vu depuis 2013, sa première saison en catégorie reine.

>>> Nicholas Latifi a quant à lui enchaîné sa 26e course sans points, une de moins que son record (27 Grands Prix consécutifs entre 2020 et 2021).

>>> Il s'agit de la dixième course consécutive lors de laquelle le Safety Car ou le Virtual Safety Car a été déployé.

>>> Pour la dixième fois de l'Histoire, la course s'est terminée sous Safety Car. La précédente arrivée de ce style remonte au GP de Bahreïn 2020, remporté par Lewis Hamilton.