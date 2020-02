Le kilométrage des équipes après le 1er jour à Barcelone

Au terme de cette première journée de roulage, Mercedes, Red Bull et McLaren ont démarré fort avec l'équivalent de deux distances et demie de course (66 tours ou 307 km) couvertes et aucun problème important, en tout cas suffisamment légers pour ne pas avoir duré longtemps. C'est globalement une première journée très impressionnante en termes de fiabilité pour le plateau 2020, toutes les écuries ayant accumulé 100 tours et plus, soit 500 km et plus.

Kilomètres par équipe et motoriste

Tours par équipe

Écurie Jour 1 (tours) Équivalence

en nb de GP (1 GP = 66 tours) Mercedes 173 2,62 Red Bull 168 2,55 McLaren 161 2,44 Alfa Romeo 138 2,09 Williams 136 2,06 Ferrari 132 2,00 Renault 118 1,79 AlphaTauri 116 1,76 Racing Point 108 1,64 Haas 104 1,58

Tours par motoriste