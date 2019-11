Stats - Le 100e podium de Hamilton chez Mercedes

Ferrari reste sur six pole positions consécutives, c'est une première pour la Scuderia depuis une série identique entre les Grands Prix du Japon 2006 et d'Espagne 2007.

Cette année, le poleman ne s'est imposé que cinq fois en 18 Grands Prix (Bottas en Azerbaïdjan, Hamilton à Monaco et en France, et Leclerc en Belgique et en Italie), soit 27,8% des courses. Pour retrouver un taux de réussite encore plus bas du pilote le mieux placé sur la grille, il faut remonter à la saison 1999, avec trois succès depuis la pole position pour Mika Häkkinen (18,75% des courses). Le record date de la saison 1982 : deux victoires sur 16, soit 12,5% des Grands Prix. Alain Prost avait gagné au Brésil et René Arnoux en France.