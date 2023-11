Steiner : "Les commissaires ont dit que la FIA faisait du mauvais travail"

La semaine dernière, les commissaires du Grand Prix des États-Unis ont statué négativement sur la demande de droit de révision effectuée par Haas. L'écurie américaine estimait que les résultats de la course d'Austin devaient être modifiés en fournissant des images des monoplaces de Sergio Pérez, Lance Stroll, Alexander Albon et Logan Sargeant ne respectant pas les limites de la piste au virage 6 ; d'éventuelles pénalités auraient permis à Nico Hülkenberg, onzième, d'être promu dans le top 10.

Les commissaires ont toutefois déterminé que les éléments apportés par Haas n'étaient ni nouveaux, ni pertinents – et dans le cas des caméras embarquées de Sargeant, Pérez et Stroll, pas même significatifs, en raison de l'impossibilité de voir le positionnement de l'intégralité des quatre roues vis-à-vis des lignes blanches. En effet, les caméras de vidéosurveillance ne couvraient pas la corde du virage 6 – ce que les commissaires n'ont pas manqué de déplorer, déclarant que "leur incapacité à véritablement faire appliquer les normes actuelles de limites de piste pour tous les concurrents" était "complètement insatisfaisante."

Ainsi, du côté de Haas F1 Team, on estime malgré cet échec avoir fait le nécessaire. "Je ne le regrette pas", affirme Günther Steiner, directeur d'équipe. "Nous étions conscients qu'il allait être difficile de concrétiser, mais au moins, nous avons essayé. Et ce qui en est sorti, c'est que les commissaires ont carrément dit que la FIA faisait du mauvais travail. Voilà ce qui a été fait. Nous n'en avons rien tiré, mais il faut essayer ; dans la vie, il faut se battre. On ne peut pas juste dire : 'Oh, je ne vais rien faire'."

Nico Hülkenberg (Haas) en piste sur le Circuit des Amériques

"Ce qu'ils ont dit, c'est que [la FIA] aurait dû s'assurer d'avoir une caméra de vidéosurveillance au virage 6, afin que je n'aie pas de réclamation à faire. Ils devraient s'assurer d'avoir les moyens de faire appliquer leur propre règlement ; ce n'est pas à moi, quand je suis chez moi, ou à Aston Martin de vérifier ce qu'ils font. Ce n'est pas le travail de l'équipe. Et en une demi-heure, nous n'avions pas le temps de passer tout ça en revue, car ce n'est pas notre travail. Nous ne sommes pas l'instance dirigeante, nous sommes une écurie. Nous payons quelqu'un pour faire ce travail : la FIA."

Que Haas ait fait une demande de droit de révision plutôt qu'une réclamation formelle était ainsi une simple question de délai réglementaire pour ces deux procédures, mais pas seulement. "De plus, une réclamation coûte beaucoup d'argent, un droit de révision très peu", poursuit Steiner. "Il faut être malin ! Enfin, ça vaut le coup. Ça vaut le coup pour toute la F1, pas seulement pour nous, car tout le monde était d'accord avec ça, mais personne n'a rien fait. Je pense que nous contribuons au développement des règles de la Formule 1."

Quant à savoir si l'affaire a été traitée avec justice : "Une audience juste serait qu'ils acceptent le droit de révision et que l'on puisse revoir ça correctement. Ils ne le voulaient pas, pour des raisons évidentes. On en reste là, fin de l'histoire. Mais tant que nous avançons et faisons mieux pour l'avenir, c'est déjà une victoire."

Propos recueillis par Adam Cooper