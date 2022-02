Steiner garde espoir malgré le faible kilométrage de Haas

Charger le lecteur audio

Les trois jours d'essais de pré-saison disputés sur le circuit de Barcelone n'ont pas vraiment souri à Haas F1 Team. L'équipe américaine a enregistré le moins de tours du plateau, Mick Schumacher et Nikita Mazepin n'ayant cumulé que 160 boucles, soit 279 de moins que les pilotes Ferrari. Pour expliquer cette faible assiduité, la VF-22 a été minée par les problèmes au cours des premier et troisième jours, dont une fuite ayant mis fin prématurément au programme de test.

Il n'y a cependant pas tout à jeter. Avec une deuxième journée très solide, 107 tours bouclés et le huitième meilleur temps pour Mazepin, Steiner s'est montré optimiste pour la suite des événements. "Nous n'avons pas assez roulé", a lancé Steiner au micro de Motorsport.com. "Nous avons eu quelques ennuis, de tout petits problèmes avec des conséquences importantes, enfin, peut-être pas importantes mais moyennes. Donc nous n'en avons pas fait assez. C'était en partie dû au fond plat."

"[Le premier jour], nous avons eu un problème de pompe à essence, une fuite dans le réservoir, donc la pression n'était pas bonne. Ensuite, le tube de refroidissement de la batterie fuyait un peu et la pression baissait. On ne pouvait pas faire fonctionner la batterie sinon on la brûlait. Le deuxième jour était en fait assez bon, nous avons appris beaucoup de choses et c'est ce qui me donne bon espoir, quand la journée est propre et que l'on progresse rapidement. Vendredi matin, nous avons eu une fuite d'huile après neuf tours. Nous avons sorti le moteur, essayé de le réparer, l'avons réinstallé, et la fuite d'huile était plus importante. Ça a donc mis fin à notre journée. Le deuxième jour a été bon, le reste pas autant."

Selon Steiner, les temps de réparation ont été rallongés par le fait que les mécaniciens n'étaient pas encore habitués aux F1 2022. "Ces voitures sont très complexes et si l'on enlève tout la première fois, c'est difficile pour les mécaniciens", a-t-il insisté. "Quand on a [des problèmes] la première fois, il faut plus de temps pour voir ce que c'est et plus de temps pour les réparer parce que les gars ont été habitués à une voiture qui avait presque trois ans. Aujourd'hui, tout est nouveau."

Comme de nombreuses autres équipes, Haas a souffert de marsouinage en ligne droite. Steiner a expliqué que ce phénomène était apparu avant le début des essais, dès le shakedown. "Comme tout le monde, nous devons apprendre à connaître le plancher, le marsouinage", a-t-il poursuivi. "Je pense que tout le monde finira par maîtriser [le problème]. Les équipes de F1 sont plutôt douées pour réagir. Nous avons découvert [le marsouinage] le jour du tournage et le soir même, nous avions du personnel dans la soufflerie. Les gars de l'aéro étaient directement sur le coup pour évacuer un peu de pression."

Au sujet des nouvelles roues 18 pouces de Pirelli, le directeur a commenté : "J'ai entendu très peu de gens se plaindre des pneus, ce qui est une bonne chose. Pas de nouvelle, bonne nouvelle, surtout pour les pneus. Le niveau d'usure est bon, ça semble correct mais personne n'a encore baissé son pantalon et s'est vraiment lancé. Il est donc un peu trop tôt pour dire bravo."

Malgré le manque de temps de piste, Steiner est persuadé que Haas ne sera pas coincé en queue de peloton cette année, comme ce fut le cas en 2021. "Je pense que personne ne sait où chacun se situe. Évidemment, je ne pense pas que nous soyons les plus rapides mais je ne pense pas non plus que nous soyons les plus lents", a-t-il affirmé.

L'Italien a également souligné que l'équipe de conception de la VF-22, dirigée par Simone Resta, travaillait désormais plus étroitement avec l'équipe de course. "Évidemment, nous devons apprendre parce que ces gars-là ont été presque isolés pendant un an. Ils n'ont pas eu leur mot à dire sur la voiture de 2021 parce que ce n'était pas nécessaire, nous n'avons rien fait dessus. Je pense que le lien va se renforcer pendant la saison parce que ces gars vont améliorer cette voiture, ils vont travailler directement [dessus] alors que l'année dernière, ils ont travaillé sur leur projet et les gars de l'équipe de course sont allés [sur les circuits]."