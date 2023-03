Steiner : "On n'avait pas prévu autant d'accidents" avec Schumacher

Charger le lecteur audio

Nico Hülkenberg est de retour en Formule 1 en tant que titulaire cette saison, après avoir passé trois saisons sur la touche en tant que pilote de réserve Aston Martin – non sans avoir eu l'opportunité de participer à cinq Grands Prix avec l'écurie dans ce laps de temps, grâce à diverses contaminations des pilotes au COVID-19.

À 35 ans, Hülkenberg a réussi à convaincre Haas de lui faire confiance pour la saison à venir, lui qui est malgré son absence des trois dernières années le cinquième pilote le plus expérimenté de la grille, du haut de ses 181 départs en Grand Prix. Il va donc épauler Kevin Magnussen. Les deux saisons passées par Mick Schumacher au sein de l'équipe américaine et la perspective de la continuité n'ont pas permis au jeune loup de faire la différence, celui-ci ayant connu trop d'accidents au goût de Günther Steiner.

"C'est pour ça que nous avons pris Nico, pour son expérience", déclare Steiner, directeur d'équipe. "Forcément, nous n'avions pas envisagé que Mick ait autant d'accidents l'an dernier, car il en avait déjà eu l'année d'avant. Nous n'avions pas prévu d'avoir autant d'accidents, mais c'est arrivé. Forcément, la position actuelle est bien plus facile. Enfin, ils peuvent encore avoir des accidents, nous ne pouvons pas dire qu'ils n'en auront pas. Mais les risques, si l'on regarde leur historique… Ce sont deux pilotes très propres. Tous deux ont eu des accidents, mais ce n'est pas comme si cela arrivait beaucoup avec eux."

Sur ses deux saisons en Formule 1, Mick Schumacher n'a jeté l'éponge que trois fois sur accident et compte même un taux d'abandon parmi les plus faibles de l'Histoire du championnat, 11,63%. Cependant, il a connu plusieurs crashs très coûteux en essais, et c'est là que le bât blesse. Nico Hülkenberg, lui, a connu 18 abandons sur accident en 181 départs, mais un seul sur les 25 derniers. Quant à Kevin Magnussen, à titre de comparaison, il compte seulement sept mésaventures de la sorte en 141 courses.

Propos recueillis par Oleg Karpov

