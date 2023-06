Steiner réprimandé après ses critiques des commissaires FIA

Günther Steiner s'est élevé contre la décision des commissaires du GP de Monaco d'imposer une pénalité de temps à Nico Hülkenberg après un accrochage au premier tour. Estimant que l'Allemand n'avait pas provoqué de contact illicite, le directeur de Haas F1 avait déclaré qu'il était temps pour la FIA de nommer des commissaires professionnels.

"Dans tous les sports professionnels, ce sont des professionnels qui arbitrent et ainsi de suite", avait-il lancé. "La F1 est l'une des plus grandes disciplines sportives au monde, et nous avons encore des amateurs qui décident du sort de personnes qui investissent des millions dans leur carrière.

"Et le débat est toujours ouvert parce qu'il n'y a pas de cohérence. Je pense que nous devons passer à la vitesse supérieure. Le moment est venu. Je pense que nous en discutons depuis des années et des années et que nous en revenons toujours à cette question."

Les commentaires de Steiner n'ont pas été bien accueillis par la FIA et il a été convoqué pour répondre à des accusations potentielles de mauvaise conduite.

À l'issue d'une audience qui s'est tenue samedi, Steiner a été réprimandé, mais il a précisé qu'il avait utilisé le mot "amateur" en référence à la définition officielle du dictionnaire, qui est la suivante : "Toute personne qui n'a pas de connaissances professionnelles ou spécialisées dans un domaine particulier."

Dans une décision publiée ce dimanche, les commissaires ont indiqué : "Le mot 'amateur' employé par M. Steiner et sa référence à d'autres sports disposant d'un personnel 'professionnel' pourraient être, et ont été, perçus comme offensants et, à notre avis, ont offensé non seulement les commissaires de Monaco, mais aussi d'autres membres du personnel de la FIA et de nombreux bénévoles du sport automobile."

"Toutefois, les commissaires acceptent la déclaration de M. Steiner lors de l'audience, selon laquelle sa référence au professionnalisme visait des personnes dont c'était la profession et non pas que les commissaires agissaient de manière non professionnelle. En outre, M. Steiner a déclaré que sa référence aux 'amateurs' visait des personnes qui travaillaient occasionnellement et non un manque de qualifications ou de spécialisation."

Steiner s'est également excusé spontanément dans le cas où quiconque aurait été "blessé" ou aurait "mal compris" ce qu'il a pu déclarer. Les commissaires ont indiquer "accepter ces excuses".