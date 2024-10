Andrea Stella accuse les rivaux de McLaren de "guerre psychologique"

McLaren a débuté l'année 2023 en fond de grille, progressant au fur et à mesure, jusqu'à devenir l'écurie la plus performante du plateau actuellement. Avec cinq victoires cette saison, l'écurie britannique a pris la place de Red Bull sur le trône du championnat du monde des constructeurs. Meilleure équipe oblige, les accusations et les attaques n'ont pas tardé, à commencer par la polémique du "mini-DRS".

Après la victoire d'Oscar Piastri lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, McLaren a dû modifier son aileron arrière après que ses rivaux aient pointé des preuves vidéo de ce qu'ils considéraient comme une déformation aérodynamique excessive, le "mini-DRS". Des modifications ont été apportées à cet aileron particulier, puis d'autres ont été ajoutées à toutes les pièces de l'équipe en vue de la manche aux États-Unis, où Motorsport.com a rapporté que d'autres équipes avaient également dû réviser leurs designs après les polémiques.

"Nos ailerons étaient conformes au règlement technique et ont passé tous les contrôles de flexibilité en vigueur. En même temps, nous avons eu des conversations avec la fédération internationale et avons donné toutes les assurances nécessaires", a déclaré Andrea Stella, s'adressant à Motorsport.com. "Évidemment, nous avons lu beaucoup de commentaires dans les médias, des opinions qui venaient principalement de nos adversaires, pas nécessairement de journalistes, et certains articles semblaient être un véhicule pour faire entendre la voix de certains de nos adversaires sur la piste."

Quant à savoir s'il y avait eu de l'agacement face à ce sujet, Stella a répondu : "Il y en a eu. En voyant des articles qui sont apparus comme un outil utilisé par des équipes voulant donner une mauvaise image de McLaren à travers les médias. Les aspects techniques sont abordés avec la fédération, ils sont abordés avec le règlement, ils sont abordés avec les contrôles, mais essayer de mettre une équipe sous un mauvais jour nous place dans un scénario où il n'y a rien de concret."

"Il s'agit d'une tentative de guerre psychologique visant à affaiblir l'adversaire, mais de notre côté, les faits étaient très clairs. En fin de compte, cette histoire nous a encore plus renforcés en tant qu'équipe, car lorsque les adversaires commencent à être si distraits par nos solutions techniques, c'est une bonne nouvelle, cela signifie qu'ils sont déboussolés."