Stella défend la stratégie de McLaren pour Norris à Suzuka

Après avoir démarré le Grand Prix du Japon 2024 de F1 en troisième position, Lando Norris a été le premier des leaders à passer par les stands. Toutefois, au fil de la course, le Britannique a été dépassé par les Ferrari de Carlos Sainz Jr et Charles Leclerc, terminant finalement cinquième de l'épreuve.

Même s'il reconnaissait que les SF-24 avaient sans doute un meilleur rythme de course face auquel il était difficile de rivaliser, Norris a suggéré qu'il aurait pu rallonger encore son relais avant son dernier arrêt, au lieu de s'arrêter en même temps que le Monégasque.

Andrea Stella, le directeur de McLaren, estime pour sa part que son écurie a pris les bonnes décisions dans le cadre d'une approche volontairement offensive à même, selon lui, de pouvoir lui offrir une chance de podium : "Je pense que nous étions un peu à court d'options parce que lorsque nous avons arrêté Lando au début [de la course], nous savions que Ferrari était prêt à nous faire l'undercut."

"Nous voulions donc jouer de manière proactive. Nous avions deux trains de pneus durs, donc nous pouvions nous arrêter tôt, et en arrêtant Lando tôt, nous voulions voir si nous pouvions viser le podium. Et nous avons même essayé de voir si nous pouvions battre Pérez."

VIDÉO - Le résumé du Grand Prix du Japon

"J'ai pensé que cela valait la peine d'essayer. En fin de compte, cela nous a permis de faire une course qui n'était peut-être pas la meilleure du point de vue du temps global, mais je pense que cela valait le coup de tenter. Du côté de Lando, nous sommes heureux d'avoir essayé de terminer sur le podium."

Concernant les interrogations de Norris au sujet du timing du second arrêt, Stella a également expliqué que son écurie devait garder un œil sur la menace potentielle des Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell. "Le timing du deuxième arrêt a été forcé par Leclerc. Carlos se rapprochait également de Lando. Carlos aurait donc dépassé Lando et ensuite Lando aurait perdu du temps et se serait retrouvé derrière Hamilton et Russell."

Peut-être qu'avec Lando, si nous avions renoncé à essayer de terminer sur le podium, nous aurions pu terminer devant Leclerc [...] mais il aurait fallu renoncer au podium, ce que nous n'étions pas prêts à faire.

"Lorsque vous vous battez contre autant de voitures, il faut prendre en compte de multiples possibilités. Ce n'est pas comme si on courait contre une seule voiture. Je ne sais pas si c'est amusant pour les spectateurs, mais pour nous, cela rend la course assez complexe en ce qui concerne les adversaires."

Quand Motorsport.com lui a demandé si McLaren avait les moyens d'agir autrement pour au moins battre Leclerc, Stella a répondu : "Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il était possible de faire beaucoup plus, et notamment de terminer sur le podium. Peut-être qu'avec Lando, si nous avions renoncé à essayer de terminer sur le podium, nous aurions pu terminer devant Leclerc. Avec le recul, c'est la seule opportunité qui pouvait s'offrir à nous, mais il aurait fallu renoncer au podium, ce que nous n'étions pas prêts à faire."

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Quant à Oscar Piastri, parti sixième et arrivé huitième après avoir été passé par Leclerc au fil de l'épreuve puis par Russell dans le dernier tour suite à une erreur, Stella estime qu'il n'y avait pas grand-chose à faire de mieux côté stratégie.

"Avec Oscar, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup d'options différentes aujourd'hui. Si nous regardons le classement final, nous constatons qu'il est basé sur la compétitivité de la voiture. Ce qui est dommage, c'est qu'avec Oscar, nous ayons perdu la position au profit de Russell lors du dernier blocage."

"Sinon, nous aurions terminé devant Mercedes et cela, comme je l'ai dit, devrait être l'ordre d'arrivée - étant donné que Fernando [Alonso] a fait du très bon travail comme à son habitude, donc il est un peu spécial à cet égard, et je pense que cela modifie un peu la compétitivité de la voiture."

En résumé du Grand Prix, Stella a conclu : "Nous sommes heureux. Nous sommes de nouveau [la] troisième équipe ayant inscrit le plus de points, ce qui nous permet de consolider notre troisième place au championnat. C'est un résultat positif."

Avec Ronald Vording et Adam Cooper