McLaren doit aider Piastri à ne plus "réfléchir" au volant des F1 2026

Le directeur de McLaren, Andrea Stella, estime que le déficit actuel d'Oscar Piastri face à Lando Norris s'explique notamment par le fait que l'Australien doit encore "réfléchir" lorsqu'il pilote les Formule 1 de 2026.

Les difficultés de Piastri au volant de cette nouvelle génération de F1 sont perceptibles depuis le début de la saison. Au cours des deux dernières années, il était devenu évident que ses points forts résidaient notamment dans sa capacité à conserver de la vitesse dans les virages rapides et dans les conditions offrant beaucoup d'adhérence.

La réduction de l'appui aérodynamique et le rétrécissement des pneus imposés par la réglementation 2026 ont considérablement diminué le niveau de grip des nouvelles monoplaces, faisant sortir Piastri de sa zone de confort habituelle.

À cela s'ajoute le fonctionnement des unités de puissance 2026, davantage marqué par les phases de recharge et de déploiement de l'énergie, qui a contribué à rendre la saison compliquée pour Piastri. Alors que l'Australien et Norris avaient été extrêmement proches en 2025, à l'exception des courses à faible adhérence de la fin de saison, le Britannique a pris un avantage plus net cette année.

Selon Andrea Stella, Oscar Piastri progressera si McLaren parvient à l'aider à ne plus "réfléchir" lorsqu'il est en piste. Le directeur de l'équipe reconnaît que piloter la MCL40 ne constitue pas encore un processus naturel pour l'Australien.

"Je pense qu'avec Oscar, nous devons mieux nous qualifier et rester plus proches des positions permettant de viser le podium dès le départ", a expliqué le patron de l'équipe britannique.

"À Monza, il était troisième à l'issue des qualifications, mais d'une manière ou d'une autre, nous avons finalement dû prendre le départ depuis la sixième place à cause de la gêne. Il y a donc plusieurs situations sur lesquelles nous devons reprendre davantage le contrôle."

"Nous devons mieux exécuter les choses et, en parallèle, parvenir à une meilleure adéquation entre Oscar et la MCL40, car Oscar est encore en train de la piloter en réfléchissant. Et lorsque vous pilotez en réfléchissant, tout se fait plus lentement : vous êtes plus lent dans vos décisions en tant que pilote et, au final, vous êtes aussi plus lent au niveau du temps au tour."

Le GP d'Espagne d'Oscar Piastri a été compromis à cause d'un accrochage au départ. Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Je pense donc que la feuille de route est très claire quant à ce que nous devons améliorer et je m'attends, comme je le dis toujours, à ce que nous parvenions à régler ces problèmes et que nous voyions un Oscar plus performant dans la dernière partie de la saison", a ajouté l'Italien.

Une course compromise par les dégâts

En Espagne, Oscar Piastri a endommagé son aileron avant dans le premier virage après s'être accroché avec la Mercedes de George Russell, perdant par la même occasion plusieurs positions. L'un des éléments de l'aileron est alors resté en mouvement contre la dérive latérale.

Andrea Stella a expliqué que McLaren s'était inquiétée des conséquences de ces dégâts sur les pneus avant de Piastri, mais que la robustesse des gommes dures a finalement permis d'éviter l'apparition de graining, ne rendant pas nécessaire un changement d'aileron avant.

L'Australien est même parvenu à dépasser Arvid Lindblad après son arrêt au stand, avant de se retrouver bloqué derrière l'Alpine de Franco Colapinto et de terminer septième. "Les dégâts sur l'aileron avant ont coûté quelques points d'équilibre aérodynamique à Oscar", a déclaré Stella. "C'était donc quelque chose de tout à fait mesurable."

"Nous étions en réalité assez inquiets que cela provoque beaucoup de graining, car l'avant de la voiture avait perdu beaucoup d'appui. Mais, heureusement, les pneus durs se sont montrés suffisamment résistants pour ne pas déclencher de graining, ce qui a permis à Oscar de rester en course."

"Je pense que sa course a clairement été compromise non seulement par les dégâts sur la voiture, mais aussi par les positions perdues au départ. Même sans ces dégâts, je pense donc qu'il aurait été difficile de tirer davantage de cette situation dans laquelle il s'est retrouvé."