Stratégie - Les données avant la course du GP d'Espagne 2021

Une fois n'est pas coutume, le top 10 s'élancera avec la même monte pneumatique pour l'ensemble des pilotes, à savoir des gommes tendres. Ce choix a été fait par les monoplaces de pointe à la fois pour éviter d'être à la merci des autres concurrents au moment de l'envol mais aussi car l'avantage stratégique d'un départ en pneus mediums serait limité.

Pirelli prévoit en tout cas une course à deux arrêts pour les stratégies les plus rapides dans des conditions normales, avec des stratégies à un seul arrêt trop lentes pour être intéressantes. Évidemment, une voiture de sécurité (virtuelle ou réelle) ou un drapeau rouge arrivant dans un timing particulier pourront rebattre les cartes. Surtout, le constat de l'usure en direct lors de la course décidera s'il peut être plus intéressant de tenter d'allonger les relais pour ne faire qu'un arrêt sur un tracé où les dépassements sont toujours compliqués.

Au sommet de la hiérarchie, la lutte entre Lewis Hamilton et Max Verstappen sera intéressante à suivre car Red Bull ne dispose pas encore d'une seconde monoplace immédiatement placée pour contrer toute velléité stratégique de la part des Flèches d'Ébène. Cela pourrait s'avérer particulièrement préjudiciable si jamais le Néerlandais venait à prendre les commandes de la course, car Mercedes pourrait choisir de mettre ses deux monoplaces sur deux stratégies opposées si Sergio Pérez est encore trop loin pour être une menace directe.

Avoir les dix premiers sur les mêmes pneus aura aussi un intérêt plus général puisque cela permettra de jauger l'évolution réelle des écarts à conditions de piste et de roulage similaires, notamment pour ce qui concerne la dégradation et le rythme.

Les estimations Pirelli pour le GP d'Espagne 2021

1er relais 2e relais 3e relais La + rapide 19 tours 28 tours 19 tours La 2e + rapide 16 tours 25 tours 25 tours Plus lent 25 tours 41 tours Quasiment aussi lent 30 tours 36 tours

Les pneus restants pour les pilotes au départ de la course

