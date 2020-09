Stratégie - Les données avant le GP d'Espagne 2020

Le circuit de Barcelona-Catalunya est un tracé exigeant pour les pneus, avec un asphalte plutôt abrasif et des virages rapides en appui qui usent la gomme, comme le 3 ou le 9. Aussi, même si certains pilotes sont persuadés que cette stratégie va être tentée, Pirelli juge que ne faire qu'un arrêt sera compliqué : "Une course à un arrêt sera juste en termes d'usure, qu'importe la combinaison de pneus utilisée, donc la meilleure stratégie est de faire deux arrêts", peut-on ainsi lire dans le communiqué d'après qualifs.

Un départ en pneus tendres (rouges) pour l'intégralité du top 10 semble effectivement suggérer que le écuries s'orientent naturellement vers deux arrêts. La première raison est la durée de vie relativement faible de ces gommes, la seconde étant la difficulté nette à faire fonctionner les pneus durs (blancs), les plus résistants du week-end mais également les plus lents, qui ne sont même pas indiqués dans les stratégies "idéales" déterminées par Pirelli.

Toutefois, il ne faut pas tout à fait exclure la possibilité de voir les écuries adopter un train de sénateur pour essayer de faire fonctionner la stratégie à un arrêt. En effet, deux paramètres sont à garder en tête : en premier lieu, le tracé de Barcelone fait partie des plus difficiles sur lesquels dépasser. S'arrêter tôt en prévision d'une stratégie à deux arrêts, c'est prendre le risque de retomber dans du trafic qui ferait à la fois perdre du temps mais également du potentiel pneumatique en accentuant le risque de surchauffe derrière une autre monoplace.

En second lieu, l'intérêt pour les voitures de tête, par exemple les Mercedes, de mettre en place un rythme peu soutenu pour préserver la gomme en début d'épreuve, tout en comptant sur la nature peu propice aux manœuvres de dépassement pour maintenir ses positions, aurait aussi pour conséquence de ne pas créer de gros écarts avec les voitures de derrière, pourtant bien moins rapides. Cela constituerait avantage dans le cas où Red Bull souhaiterait tenter un undercut car, en cas d'arrêt prématuré, Max Verstappen repartirait forcément dans du trafic, avec l'opportunité pour les voitures de tête d'augmenter le rythme après avoir roulé à l'économie, pour creuser l'écart pendant que le Néerlandais doit se défaire de ses adversaires.

Un arrêt n'est donc pas vraiment la stratégie privilégiée par Pirelli, mais il s'agit d'une stratégie qui pourrait annihiler toutes les autres si elle est menée correctement. Cependant, on peut penser que ce pari pourrait être jugé trop risqué et que les stratégies à un seul arrêt seront réservées à des pilotes dont les monoplaces sont moins performantes et qui voudront tenter un coup. Il se pourrait aussi, tout simplement, que le niveau de dégradation constaté lors des premiers tours de course incite à ne pas tenter le diable avec un seul arrêt, même si les conditions météo, annoncées nuageuses, pourraient jouer en faveur des stratégies économes.

Les estimations Pirelli pour le GP d'Espagne 2020 :

Stratégie 1er relais 2e relais 3e relais 4e relais La plus rapide 19 tours 28 tours 19 tours La 2e plus rapide 15 tours 21 tours 15 tours 15 tours Très proche 16 tours 25 tours 25 tours

Les relais sont évidemment interchangeables au sein des différentes stratégies envisagées.

Les pneus disponibles pour les pilotes avant la course :

