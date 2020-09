Stratégie - Les données avant la course du GP d'Italie 2020

Le tracé de Monza ne figure pas parmi ceux qui placent le plus de stress sur les pneus, les gommes restant assez peu sollicitées car il existe peu de longs virages rapides en appui. Pirelli a fait le choix d'y apporter sa gamme intermédiaire (pneus C2, C3 et C4).

Le manufacturier italien ne s'attend d'ailleurs pas à autre chose que des stratégies à un seul arrêt, dans des conditions climatiques qui devraient être similaires à celles des qualifications. Le choix de faire deux arrêts est "assurément plus lent" selon les mots de Mario Isola, le directeur de la compétition de Pirelli.

Une fois n'est pas coutume, les dix premiers pilotes sur la grille s'élanceront en pneus tendres. La question sera évidemment de savoir ce que feront les pilotes au-delà de la 10e position, qui auront le choix d'utiliser éventuellement les mediums ou les durs. L'avantage de s'élancer en pneus mediums est souligné par Pirelli : cela offre une fenêtre d'arrêt au stand plus importante permettant de s'adapter aux conditions et aux circonstances de course.

Les estimations Pirelli pour le GP d'Italie 2020 :

Stratégie 1er relais 2e relais 3e relais La + rapide 24 tours 29 tours La 2e + rapide 22 tours 31 tours Très proche 26 tours 27 tours Clairement + lente 16 tours 21 tours 16 tours

Les relais sont évidemment interchangeables au sein des différentes stratégies envisagées.

Les pneus disponibles pour les pilotes avant la course :