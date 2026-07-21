La stratégie qui a privé Norris d'un podium (voire d'une victoire) à Spa

Si Isack Hadjar a réussi une spectaculaire remontée qui a marqué les esprits au Grand Prix de Belgique, l'autre pilote pénalisé de dix places sur la grille, Lando Norris, n'a pas connu la même réussite.

Remonté de la 13e à la septième place, juste derrière le Français, le Britannique n'a pourtant retiré aucune satisfaction de son résultat. Au contraire, il estime que son rythme lui permettait de viser bien mieux.

Lire aussi : Formule 1 Le pari gagnant de Red Bull derrière la remontée héroïque de Hadjar à Spa

Dès le début du week-end, Lando Norris savait qu'il écoperait d'une pénalité de dix places sur la grille après avoir remplacé un élément de son unité de puissance au-delà du quota autorisé. Ironie du sort, c'est précisément ce week-end-là que la McLaren s'est montrée la plus performante depuis le début de la saison.

Très rapide dès les premiers essais libres, le Britannique a confirmé cette forme en qualifications avec le troisième meilleur temps. Sa pénalité l'a toutefois relégué à la 13e place sur la grille.

La MCL40 n'avait cependant rien perdu de sa vitesse et le champion du monde en titre a rapidement entamé sa remontée. McLaren avait opté pour une stratégie décalée, avec un départ en pneus durs.

Après les arrêts de la plupart des pilotes du top 10, Norris s'est retrouvé troisième au 19e tour, derrière les deux Ferrari menées par Charles Leclerc. C'est à ce moment-là qu'un Virtual Safety Car a été déployé pour nettoyer des débris sur la piste.

Les Ferrari ont immédiatement plongé dans les stands pour profiter d'un arrêt moins coûteux... mais Norris est resté en piste. Pourtant, cette neutralisation représentait une véritable opportunité stratégique : le Britannique aurait pu effectuer son arrêt et ressortir en bonne position, à l'image de Charles Leclerc, virtuellement propulsé en tête devant Kimi Antonelli.

Lando Norris n'a pas compris le choix stratégique de son équipe. Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Au final, Norris ne s'est arrêté qu'au 30e tour, après avoir logiquement été dépassé par Leclerc, Antonelli puis Max Verstappen. Et pour ne rien arranger, un problème sur la roue arrière gauche a porté son arrêt au stand à plus de sept secondes. Il est ainsi ressorti à une lointaine huitième place, à une vingtaine de secondes des leaders.

Son seul objectif était alors Isack Hadjar, sixième, qui comptait moins de dix secondes d'avance. Norris est progressivement revenu sur le Français, mais il lui a finalement manqué un tour pour tenter une attaque. Les deux hommes ont franchi la ligne d'arrivée séparés par seulement sept dixièmes de seconde.

Le choix de ne pas s'arrêter sous Virtual Safety Car a laissé le pilote McLaren perplexe. Au sortir de la course, Norris s'est montré particulièrement frustré, estimant avoir laissé échapper non seulement un podium, mais peut-être même une victoire, au vu du rythme qu'il affichait en fin d'épreuve.

"Il faut que j'en discute avec l'équipe pour comprendre pourquoi cette décision a été prise. Ça fait partie des choses qu'on doit analyser", déclaré Lando Norris à Sky Sport. "Le vrai problème aujourd'hui, c'est surtout l'arrêt au stand."

"Le pitstop nous a coûté environ cinq secondes. C'est énorme, ce sont des points perdus et un écart que j'aurais pu combler sur les voitures devant moi, jusqu'à Oscar [Piastri, cinquième] même. C'est dommage."

"Tout ce qui pouvait compliquer ma course est arrivé aujourd'hui. Déjà, partir 13e n'a pas aidé, mais le rythme était vraiment très, très bon", ajoutait Norris. "Probablement le meilleur que nous ayons eu de toute la saison. Honnêtement, je pense qu'on avait le rythme pour gagner aujourd'hui."

Nous aurions dû tenter le coup.

Interrogé sur la stratégie adoptée, Andrea Stella, directeur de McLaren, a expliqué que cette décision avait été prise par prudence, l'équipe craignant que les pneus mediums ne puissent pas tenir sur un relais de 24 tours jusqu'à l'arrivée. Il reconnaît toutefois qu'il aurait sans doute mieux valu faire rentrer Norris aux stands.

"Avec le recul, et après avoir vu le rythme de Lando en pneus mediums ainsi que le fait qu'ils aient finalement beaucoup mieux résisté que lors du premier relais, je pense que nous aurions dû tenter le coup", a déclaré Stella.

"Au final, Lando a perdu du temps en restant en piste, notamment lorsqu'il s'est fait dépasser, et il n'y a ensuite plus eu de nouvelle voiture de sécurité. Si un Safety Car était intervenu, notre stratégie aurait très bien fonctionné. Lando aurait économisé le temps de son arrêt, se serait retrouvé avec des pneus neufs face à des concurrents équipés de pneus plus usés, et cela aurait clairement joué en sa faveur. Mais ce scénario ne s'est pas produit."

Lando Norris a subi un arrêt au stand de 7,78 secondes. Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Au moment de prendre la décision, nous étions un peu inquiets à l'idée de lui faire effectuer un relais aussi long avec les pneus mediums. Nous pensions aussi que son rythme serait suffisamment bon pour que, si un nouveau Safety Car ou même un Virtual Safety Car intervenait, il se retrouve dans une position très favorable."

"Voilà les éléments qui ont guidé notre réflexion. C'était vraiment une décision à 50-50. Nous voulions aussi éviter à Lando de perdre du temps lors d'un double arrêt aux stands, puisqu'il était la deuxième voiture de l'équipe. Nous avons donc choisi de le laisser en piste. Mais, comme je l'ai dit, c'était un choix très partagé et, avec le recul, il aurait probablement été préférable de le faire rentrer aux stands."

Un rythme aussi encourageant qu'inexplicable

Le rythme affiché par McLaren à Spa était encourageant, certes, mais surtout difficile à expliquer pour le moment. Lando Norris peine encore à comprendre pourquoi sa monoplace a affiché un comportement aussi différent entre les Grands Prix de Grande-Bretagne et de Belgique.

"Je ne sais pas pourquoi [nous étions si rapides à Spa]", expliquait-il. "Nous n'avons pratiquement rien changé depuis le week-end dernier. Bien sûr, nous avons essayé d'optimiser la voiture, mais si nous retournions à Silverstone, nous serions toujours très loin et nous aurions encore beaucoup de difficultés."

"Nous devons comprendre pourquoi cette piste nous convenait davantage et espérer que ce sera également le cas sur les prochains circuits jusqu'à la fin de la saison."

McLaren introduira lors de la prochaine manche en Hongrie un important package d'évolutions. Si la capacité de développement de l'écurie de Woking n'est plus à démontrer, Norris refuse toutefois de s'emballer trop rapidement.

"Restons patients", a-t-il prévenu. "Je suis toujours celui qui voit le verre à moitié vide. Attendons de voir. Assurons-nous d'abord que ces évolutions fonctionnent avant de nous emballer. Je pense que nous étions encore à une demi-seconde de la pole ce week-end."

"Même si le résultat aurait pu être meilleur et que notre rythme semblait plus compétitif, je pense aussi que ce circuit ne convenait pas vraiment aux Ferrari, parce qu'elles étaient très lentes dans les lignes droites."

"Nous pouvons nous réjouir que ce soit actuellement notre point fort, mais nous devons continuer à faire évoluer la voiture, car nous sommes encore loin du niveau où nous voulons être."